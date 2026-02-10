Eurovision 2026: Τότε θα προβληθεί ο ημιτελικός στην ΕΡΤ ο διαγωνισμός για το ελληνικό τραγούδι

Για πρώτη φορά, επίσης, δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει

10 Φεβ. 2026 21:01
Pelop News

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Α’ ημιτελικό της Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει! Εκεί θα παρουσιαστούν τα πρώτα 14 τραγούδια που είναι υποψήφια για την εκπροσώπηση της Ελλάδας.

Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί στην ΕΡΤ1 το πρώτο μέρος του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», την παρουσίαση του οποίου έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά. Το σόου θα ξεκινήσει στις 21:00 και οι διαγωνιζόμενοι έχουν ετοιμάσει εκπλήξεις για να καταφέρουν να κερδίσουν την ψήφο του κοινού.

Τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό είναι:

1. The Other Side – Alexandra Sieti
2. Drop It – The Astrolabe
3. Aphrodite – Desi G
4. Ferto – Ακύλας
5. Parea – Evangelia
6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. Slipping Away – Niya
8. Χάνομαι – Marseaux
9. Άλμα – Rossana Mailan
10. Europa – STEFI

11. The Songwriter – Revery
12. Chaos – Dinamiss
13. YOU & I – STYLIANOS
14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει τα τραγούδια που θα περάσουν στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Για πρώτη φορά, επίσης, δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Ο Β’ ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στην ΕΡΤ1, στις 21:00.

