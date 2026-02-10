Eurovision 2026: Τότε θα προβληθεί ο ημιτελικός στην ΕΡΤ ο διαγωνισμός για το ελληνικό τραγούδι

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Α’ ημιτελικό της Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει! Εκεί θα παρουσιαστούν τα πρώτα 14 τραγούδια που είναι υποψήφια για την εκπροσώπηση της Ελλάδας.

Παιδικό Καρναβάλι Αιγιαλείας 2026: «Με κέφι και ρυθμό δεν σταματάμε τον χορό»

Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί στην ΕΡΤ1 το πρώτο μέρος του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», την παρουσίαση του οποίου έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά. Το σόου θα ξεκινήσει στις 21:00 και οι διαγωνιζόμενοι έχουν ετοιμάσει εκπλήξεις για να καταφέρουν να κερδίσουν την ψήφο του κοινού.

Τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό είναι:

1. The Other Side – Alexandra Sieti

2. Drop It – The Astrolabe

3. Aphrodite – Desi G

4. Ferto – Ακύλας

5. Parea – Evangelia

6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος

Κλείσιμο

7. Slipping Away – Niya

8. Χάνομαι – Marseaux

9. Άλμα – Rossana Mailan

10. Europa – STEFI

11. The Songwriter – Revery

12. Chaos – Dinamiss

13. YOU & I – STYLIANOS

14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει τα τραγούδια που θα περάσουν στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Για πρώτη φορά, επίσης, δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Ο Β’ ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στην ΕΡΤ1, στις 21:00.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



