Εύα Καϊλή: Βρέθηκαν σακούλες με χρήματα σπίτι της – Πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο – Υπό ανάκριση και ο πατέρας της

Σύμφωνα με τα Βελγικά ΜΜΕ, λόγω της έρευνας για διαφθορά από το Κατάρ, η βελγική αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι της Εύας Καϊλή και βρήκε τα χρήματα.

Η Εύα Καϊλή συνελήφθη μαζί με άλλους 4 και πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό πως η αστυνομία των Βρυξελλών έχει ερευνήσει 16 σπίτια και έχει κάνει 4 προσαγωγές καθώς υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η χώρα επιχείρησε να επηρεάσει οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις.

Το Κατάρ επιχείρησε ανάμειξη σε ευρωπαϊκές υποθέσεις, χρηματίζοντας αξιωματούχους. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα έχει κατηγορηθεί για παραβιάσεις ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων.

Νωρίτερα με απόφαση του προέδρου προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη η Ευα Καϊλή τίθεται εκτός κόμματος.

Διεγράφη και από την ομάδα Σοσιαλιστών Δημοκρατών

Η Εύα Καϊλή, μετά το ΠΑΣΟΚ, διεγράφη αργά το βράδυ της Παρασκευής και από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), με την απόφαση μάλιστα να τίθεται άμεσα σε ισχύ ως απάντηση στις συνεχιζόμενες έρευνες.

The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations.

— S&D Group (@TheProgressives) December 9, 2022