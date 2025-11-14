Ευάγγελος Βενιζέλος στο pelop.gr: «Ολοι οφείλουν να φέρονται στο ΠΑΣΟΚ με τρυφερότητα και σεβασμό»

Στη σημερινή πολιτική κατάσταση και στον ρόλο του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του κόμματος, Ευάγγελος Βενιζέλος, στη συνέντευξή του στην «Π». Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ παραμένει ένας σοβαρός θεσμικός παράγοντας, ο οποίος υπερασπίστηκε την πολιτική του στα χρόνια της κρίσης και στήριξε τη χώρα όταν αυτή παρέλαβε πτωχευμένη το 2009.

«Σήκωσε δυσανάλογο βάρος στη διαχείριση της κρίσης, ενώ όλοι οι επόμενοι προσχώρησαν στις πολιτικές του», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι όλοι οφείλουν να φέρονται στο ΠΑΣΟΚ «με τρυφερότητα και σεβασμό». Ο ίδιος χαρακτήρισε το κόμμα ως «γενετικό και διαρθρωτικό», υπογραμμίζοντας πως ανεξαρτήτως προσώπων, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μεγαλώσει και να επανέλθει στο επίπεδο που του αξίζει. Παρά τις ρήξεις και την απώλεια βάσης, όπως είπε, η κοινωνία επανεκτιμά τις αξίες και τη συνεισφορά του.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο νέας συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Βενιζέλος υπενθύμισε ότι η συνεργασία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκε ήδη το 2011 με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, ενώ οι κυβερνήσεις Παπαδήμου και οι εκλογές του 2012 επιβεβαίωσαν την αντοχή του κόμματος παρά τα εσωτερικά προβλήματα. «Σήμερα δεν υπάρχει κρίση, αλλά απαιτούνται προγραμματικές, θεσμικές και ηθικές δεσμεύσεις, ενώ η ΝΔ απέχει από το ΠΑΣΟΚ όσο από την αυτοδυναμία», τόνισε.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε την ανάγκη για διακυβερνησιμότητα με αίσθηση ευθύνης και συνεννόηση για το μέλλον της χώρας, επισημαίνοντας ότι στις δημοκρατίες «αδιέξοδα υπάρχουν, αλλά υπερβαίνονται με κόστος».

