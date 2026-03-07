Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αυστηροί έλεγχοι στις μετακινήσεις ζώων ενόψει Πάσχα – Χιλιάδες έλεγχοι και δεκάδες συλλήψεις

Εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων σε οδικούς άξονες, σημεία διέλευσης και μετακινήσεις που σχετίζονται με την κτηνοτροφία εφαρμόζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε οχήματα που μεταφέρουν ζωντανά ζώα ή ζωικά προϊόντα, με στόχο τη διασταύρωση των απαραίτητων εγγράφων και τη διασφάλιση ότι τηρούνται οι περιορισμοί μετακίνησης που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή της διασποράς της ζωονόσου.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία συμβάλλει στην εφαρμογή των μέτρων που ισχύουν στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από μολυσμένες εκτροφές, ενισχύοντας την επιτήρηση περιοχών όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα.

Αυξημένη επιτήρηση ενόψει Πάσχα

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, η αντιμετώπιση της νόσου απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των κανόνων.

«Η αντιμετώπιση της ευλογιάς είναι συνολική προσπάθεια που απαιτεί κανόνες, επιτήρηση και συνέπεια στην εφαρμογή. Η στενή συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ελληνική Αστυνομία ενισχύει την αποτελεσματικότητα των μέτρων βιοασφάλειας, αποτρέπει παράνομες μετακινήσεις και στηρίζει στην πράξη τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και τις Περιφέρειες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίοδο που προηγείται του Πάσχα, όταν παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα στον κτηνοτροφικό τομέα. Όπως επισήμανε ο ίδιος, η τήρηση των μέτρων από όλους τους εμπλεκόμενους είναι κρίσιμη ώστε να αποφευχθεί νέο κύμα εξάπλωσης της νόσου.

«Μπαίνοντας προς την περίοδο του Πάσχα, που είναι κρίσιμη λόγω αυξημένων μετακινήσεων, χρειάζεται όλοι – κτηνοτρόφοι, μεταφορείς και κάθε εμπλεκόμενος – να τηρήσουν ευλαβικά τα μέτρα ώστε να κρατηθούν χαμηλά τα κρούσματα. Το μήνυμα είναι σαφές: μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα», τόνισε.

Οι ζώνες περιορισμού γύρω από τα κρούσματα

Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εμφάνισης της νόσου, γύρω από τις μολυσμένες εκτροφές δημιουργούνται συγκεκριμένες ζώνες περιορισμού.

Η ζώνη προστασίας εκτείνεται έως και πέντε χιλιόμετρα από την εστία, ενώ ακολουθεί η ζώνη επιτήρησης που καλύπτει την περιοχή από 5 έως 20 χιλιόμετρα. Επιπλέον, εφαρμόζεται ευρύτερη ζώνη περιορισμών από 20 έως 40 χιλιόμετρα, όπου ισχύουν ειδικοί κανόνες για τις μετακινήσεις ζώων.

Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο να περιορίσουν τη μετάδοση της νόσου και να προστατεύσουν την κτηνοτροφική παραγωγή.

Χιλιάδες έλεγχοι σε όλη τη χώρα

Τα στοιχεία των ελέγχων δείχνουν την έκταση της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από τις 14 Οκτωβρίου 2025 έως τις 4 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 21.755 έλεγχοι οχημάτων που σχετίζονται με κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν 53 παραβάσεις, έγιναν 56 συλλήψεις και καταγράφηκαν 417 παροχές συνδρομής από την Ελληνική Αστυνομία.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη συστηματική παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών στο πεδίο, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κινητικότητα στον κτηνοτροφικό τομέα.

Εντατικοποίηση ελέγχων το τελευταίο διάστημα

Το τελευταίο διάστημα οι έλεγχοι έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν 5.020 έλεγχοι οχημάτων και 5.935 έλεγχοι ατόμων.

Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 19 συλλήψεις, γεγονός που δείχνει την αυξημένη επιχειρησιακή παρουσία των αρχών σε περιοχές όπου εντοπίζονται παραβάσεις.

Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούν τη μη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και των περιορισμών μετακίνησης. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκαν μεταφορές αιγοπροβάτων χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, μετακινήσεις εκτός επιτρεπόμενων ζωνών ή βόσκηση σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί.

Ενδεικτικές υποθέσεις παραβάσεων

Σε πρόσφατο περιστατικό στη Ναυπακτία, αστυνομικοί εντόπισαν τρία άτομα να μεταφέρουν συνολικά 36 πρόβατα και οκτώ αρνιά. Αν και τα ζώα έφεραν τη νόμιμη σήμανση, οι μεταφορείς δεν διέθεταν τα απαιτούμενα έγγραφα μετακίνησης, με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Ανάλογες υποθέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές. Στη Λάρισα και στα Φάρσαλα πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις για βόσκηση ζώων σε αποστάσεις εκατοντάδων μέτρων από τις εκτροφές, πρακτική που απαγορεύεται στο πλαίσιο των μέτρων επιτήρησης.

Στη Μαγνησία, επίσης, εντοπίστηκε κοπάδι να βόσκει περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από την εκτροφή, κατά παράβαση των περιορισμών.

Αύξηση συλλήψεων τον Φεβρουάριο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του Φεβρουαρίου. Μέσα σε διάστημα 26 ημερών καταγράφηκαν 13 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 14 συλλήψεις.

Παρότι η περίοδος αυτή είναι μικρότερη χρονικά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, οι συλλήψεις αντιστοιχούν σχεδόν στο 40% όσων είχαν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο τετράμηνο, όταν είχαν καταγραφεί συνολικά 37 συλλήψεις.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην εντατικοποίηση των στοχευμένων ελέγχων και στις διασταυρώσεις στοιχείων που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις ελέγχου

Μέχρι στιγμής μέσα στον Μάρτιο έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ζωονόσων.

Συγκεκριμένα, το διήμερο 1 και 2 Μαρτίου έγιναν τρεις συλλήψεις στη Ναύπακτο, ενώ στις 4 Μαρτίου συνελήφθη ένας 57χρονος αλλοδαπός σε χωριό του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και ακόμη ένας σε αγροτική περιοχή στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με στόχο την αποτροπή παράνομων μετακινήσεων, τον περιορισμό της διασποράς της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας.

