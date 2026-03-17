Ευλογιά αιγοπροβάτων: Δύο συλλήψεις σε Ηλεία και Δυτική Αχαΐα για παραβίαση των μέτρων

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς μέσα σε λίγα 24ωρα καταγράφηκαν δύο ακόμη περιστατικά στη Δυτική Ελλάδα που οδήγησαν σε συλλήψεις για παραβίαση του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα περί παραβίασης μέτρων πρόληψης ασθενειών.

Η πρώτη υπόθεση αφορά συμβάν που σημειώθηκε στις 13 Μαρτίου 2026, περίπου στις 16:30, όταν συνελήφθη άτομο το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, είχε μεταφέρει περίπου 120 αιγοπρόβατα για βοσκή σε αγροτεμάχιο που ανήκει στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, εκτός της δηλωμένης σταυλικής εγκατάστασης. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Κτηνιατρική Υπηρεσία Δ. Πύργου, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων, ενώ τα ζώα επαναμεταφέρθηκαν και ασφαλίστηκαν στη δηλωμένη σταυλική εγκατάσταση. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Η δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, περίπου στις 16:00, στο Πουρνάρι Δυτικής Αχαΐας. Εκεί συνελήφθη άτομο, καθώς φέρεται να είχε μεταφέρει για βοσκή περίπου 40 πρόβατα από σταβλική εγκατάσταση ιδιοκτησίας του πατέρα του σε εξωτερικό περιφραγμένο αγροτεμάχιο δικής του ιδιοκτησίας, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τη μονάδα, παραβιάζοντας σχετική απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία ρυθμίζει αυστηρά τις μετακινήσεις των ζώων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στις αρχές, ο συλληφθείς εμφανίζεται ως συνιδιοκτήτης των αιγοπροβάτων μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος επίσης αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι δύο υποθέσεις έρχονται να προστεθούν σε μια ευρύτερη επιχείρηση αυξημένης επιτήρησης, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να περιορίσουν κάθε εστία κινδύνου σε μια περίοδο που θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της νόσου.

Το επόμενο διάστημα αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμο από τις αρμόδιες αρχές, με το υπουργείο και τις ελεγκτικές υπηρεσίες να διατηρούν σε ισχύ αυστηρό πλαίσιο επιτήρησης, ενισχυμένους ελέγχους και μηδενική ανοχή σε παραβάσεις που μπορεί να διευκολύνουν τη διασπορά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



