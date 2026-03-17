Ευλογιά αιγοπροβάτων: Δύο συλλήψεις σε Ηλεία και Δυτική Αχαΐα για παραβίαση των μέτρων

Δύο νέες υποθέσεις παραβίασης των περιοριστικών μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα, με συλλήψεις σε Ηλεία και Δυτική Αχαΐα, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων για την αποτροπή εξάπλωσης της ζωονόσου.

17 Μαρ. 2026 12:01
Pelop News

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς μέσα σε λίγα 24ωρα καταγράφηκαν δύο ακόμη περιστατικά στη Δυτική Ελλάδα που οδήγησαν σε συλλήψεις για παραβίαση του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα περί παραβίασης μέτρων πρόληψης ασθενειών.

Η πρώτη υπόθεση αφορά συμβάν που σημειώθηκε στις 13 Μαρτίου 2026, περίπου στις 16:30, όταν συνελήφθη άτομο το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, είχε μεταφέρει περίπου 120 αιγοπρόβατα για βοσκή σε αγροτεμάχιο που ανήκει στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, εκτός της δηλωμένης σταυλικής εγκατάστασης. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Κτηνιατρική Υπηρεσία Δ. Πύργου, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων, ενώ τα ζώα επαναμεταφέρθηκαν και ασφαλίστηκαν στη δηλωμένη σταυλική εγκατάσταση. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Η δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, περίπου στις 16:00, στο Πουρνάρι Δυτικής Αχαΐας. Εκεί συνελήφθη άτομο, καθώς φέρεται να είχε μεταφέρει για βοσκή περίπου 40 πρόβατα από σταβλική εγκατάσταση ιδιοκτησίας του πατέρα του σε εξωτερικό περιφραγμένο αγροτεμάχιο δικής του ιδιοκτησίας, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τη μονάδα, παραβιάζοντας σχετική απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία ρυθμίζει αυστηρά τις μετακινήσεις των ζώων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στις αρχές, ο συλληφθείς εμφανίζεται ως συνιδιοκτήτης των αιγοπροβάτων μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος επίσης αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι δύο υποθέσεις έρχονται να προστεθούν σε μια ευρύτερη επιχείρηση αυξημένης επιτήρησης, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να περιορίσουν κάθε εστία κινδύνου σε μια περίοδο που θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της νόσου.

Το επόμενο διάστημα αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμο από τις αρμόδιες αρχές, με το υπουργείο και τις ελεγκτικές υπηρεσίες να διατηρούν σε ισχύ αυστηρό πλαίσιο επιτήρησης, ενισχυμένους ελέγχους και μηδενική ανοχή σε παραβάσεις που μπορεί να διευκολύνουν τη διασπορά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:04 Θεσσαλία: Σε λειτουργία το myBusinessSupport για τον νέο κύκλο ενίσχυσης μετά τον Daniel
14:00 Πάτρα: Στο τραπέζι τα κόκκινα δάνεια και η «νέα αρχή» για οφειλέτες και αγορά – Διημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα»
13:57 Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου
13:54 Η λάβα έφτασε στη θάλασσα στο Ρεϊνιόν μετά από 19 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ
13:49 Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για στοχευμένα μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση
13:47 Η Φέρμελη στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού – Έκθεση «Ιδέες & Σύμβολα», Εκπαιδευτικά Εργαστήρια και Επιστημονική Διάλεξη.
13:42 Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας – Ένοχος και ο ξάδερφός του
13:39 Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός
13:36 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων: πώς να κάνετε σωστή επιλογή και να προστατεύσετε το όχημά σας
13:30 Η Lidl Ελλάς υποδέχεται την άνοιξη με έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό
13:21 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία πολεμική επιχείρηση»
13:20 Ο «δρόμος» της ασφάλειας ξεκινά από το σχολείο – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στην Αχαΐα
13:14 Νέα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα: 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Αγία Κυριακή
13:09 USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει στη Σούδα μετά τη φωτιά που έκαιγε για πάνω από 30 ώρες
13:07 Ευρωλίγκα: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης εισιτήριων
13:06 Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου» ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ανυπεράσπιστοι εκπαιδευτικοί σε αίθουσες-αρένες και στην Αχαΐα: «Εχουμε κλάψει συναδέλφους»
13:00 Τζαβέντ Ασλάμ: Ανακλήθηκε η διεθνής προστασία του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας
12:54 Αναβολή για την ΠΓΕ, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα στις γυναίκες
12:47 Η «Παρέλαση» ανοίγει διάλογο με την Ιστορία στο Θέατρο Λιθογραφείον της Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ