Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κρίσιμο το δίμηνο έως το Πάσχα – Καμία χαλάρωση στα μέτρα, 2.128 κρούσματα και 484.135 θανατώσεις

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένουν οι αρμόδιες αρχές για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, παρά τη χειμερινή ύφεση που καταγράφεται στα κρούσματα. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή προειδοποιούν ότι οι επόμενοι δύο μήνες μέχρι το Πάσχα θα είναι καθοριστικοί για την πορεία της επιζωοτίας, με το μήνυμα να είναι σαφές: μηδενική χαλάρωση σε μετακινήσεις, σφαγές, απολυμάνσεις και ελέγχους.

16 Μαρ. 2026 14:59
Pelop News

Χωρίς κανένα περιθώριο εφησυχασμού αντιμετωπίζουν το επόμενο διάστημα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των Αιγοπροβάτων, ξεκαθαρίζοντας ότι το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου θα είναι απολύτως καθοριστικό για την εξέλιξη της νόσου στη χώρα.

Παρότι κατά τους χειμερινούς μήνες καταγράφεται σχετική αποκλιμάκωση, τα συγκεντρωτικά στοιχεία δείχνουν ότι η επιζωοτία εξακολουθεί να έχει πολύ βαρύ αποτύπωμα. Από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 8 Μαρτίου 2026 έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 2.128 κρούσματα, έχουν επηρεαστεί 2.636 εκτροφές, ενώ οι θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω της νόσου ανέρχονται σε 484.135. Μόνο για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 8 Μαρτίου 2026 καταγράφονται 103 κρούσματα, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η απειλή παραμένει ενεργή.

Σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάστηκε, η περίοδος μέχρι το Πάσχα θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι αυξημένες μετακινήσεις ζώων, οι σφαγές και η συνολική πίεση που δημιουργείται στην αγορά ανεβάζουν τον κίνδυνο διασποράς. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές επιμένουν ότι η αυστηρή εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων είναι αναγκαία προϋπόθεση ώστε η επιζωοτία να παραμείνει σε ελεγχόμενη τροχιά έως το καλοκαίρι.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε, τα μέτρα προστασίας και επιτήρησης στις προβλεπόμενες ζώνες θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 30 Απριλίου 2026, ενώ οι περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες διατηρούνται έως τις 30 Ιουνίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εμφανιστούν νέα κρούσματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο για την πασχαλινή περίοδο. Το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει καμία χαλάρωση σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, τις σφαγές, τις απολυμάνσεις και τους ελέγχους. Στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη εξακολουθεί να ισχύει καθολική απαγόρευση μετακινήσεων αιγοπροβάτων, ενώ οι μετακινήσεις προς σφαγή επιτρέπονται μόνο ύστερα από έγκριση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και με την προβλεπόμενη διαδικασία δειγματοληψίας.

Παράλληλα, ενισχύεται το εργαστηριακό και επιχειρησιακό δίκτυο. Στο σύστημα προστίθεται το ΕΚΕΤΑ, ενεργοποιούνται σταθερά σημεία απολύμανσης σε κομβικές διαδρομές, προωθείται στοχευμένη καμπάνια ενημέρωσης, ενώ καλύπτονται και κρίσιμες λειτουργικές δαπάνες των Περιφερειών σε περιοχές αυξημένου κινδύνου.

Στις πρόσφατες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή περιλαμβάνονται η ανάπτυξη 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων σε δέκα Περιφέρειες, η δυνατότητα αξιοποίησης εξουσιοδοτημένων ιδιωτών κτηνιάτρων με κάλυψη των αμοιβών τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και 49 έκτακτες προσλήψεις για την ενίσχυση κεντρικών υπηρεσιών, πεδίου και εργαστηρίων. Την ίδια ώρα, αυστηροποιείται περαιτέρω το πλαίσιο μετακινήσεων και ενισχύεται η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία για την αποτροπή παράνομων διακινήσεων.

Σημαντικό μέρος της προσπάθειας αφορά και το σκέλος των αποζημιώσεων, καθώς προωθείται νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για ταχύτερη οικονομική ενίσχυση όσων πλήττονται από τη θανάτωση ζώων και την απώλεια εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση πλήρους συμμόρφωσης με τα μέτρα.

Εντατικοί παραμένουν και οι αστυνομικοί έλεγχοι. Από τις 14 Οκτωβρίου 2025 έως τις 11 Μαρτίου 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 38.244 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 76 παραβάσεις και έχουν γίνει 75 συλλήψεις. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε παράνομες μετακινήσεις ζώων, παράνομη διακίνηση ζωοτροφών από μολυσμένες εκτροφές, παράνομη διαχείριση νεκρών ζώων, παράνομους εμβολιασμούς και άλλες παραβάσεις που συνδέονται με τη διασπορά της νόσου.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης υπογράμμισε ότι το επόμενο δίμηνο είναι απολύτως κρίσιμο και τόνισε πως το μήνυμα του υπουργείου είναι σαφές: καμία ανοχή στην παρανομία και απόλυτη συμμόρφωση στα μέτρα, ώστε να προστατευθούν το ζωικό κεφάλαιο, οι κτηνοτρόφοι και συνολικά η ελληνική κτηνοτροφία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, επεσήμανε ότι η εποχική ύφεση δεν επιτρέπει χαλάρωση, καθώς η περίοδος που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω του αυξημένου κινδύνου διασποράς. Όπως σημείωσε, οι βασικές προϋποθέσεις για να αποτραπεί νέα έξαρση είναι η αυστηρή βιοασφάλεια στις εκτροφές, η άμεση αναφορά κάθε ύποπτου περιστατικού και η πιστή εφαρμογή όλων των περιορισμών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ