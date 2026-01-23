Ευλογιά αιγοπροβάτων: Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου για τη Δυτική Ελλάδα ΠΙΝΑΚΕΣ

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία.

23 Ιαν. 2026 9:11
Pelop News

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ενημερώνει ότι η συνολική εικόνα της νόσου για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 – 18 Ιανουαρίου 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

• 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

• 2.559 εκτροφές σε όλη τη χώρα

• 472.928 θανατώσεις αιγοπροβάτων στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης της νόσου

Παράλληλα, για την περίοδο 10 -18/01/ 2026, καταγράφηκαν 16 νέα κρούσματα σε 6 περιοχές:

• Αιτωλοακαρνανίας: 5

• Αχαΐας: 3

• Ηλείας: 3

• Καρδίτσας: 2

• Πιερίας: 2

• Ροδόπης: 1

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου.

Οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

 

