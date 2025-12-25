Εύοσμος: Το ελληνικό FBI ανέλαβε την υπόθεση – Τι εξετάζεται μετά την έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα μετά την ιδιαίτερα ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων κοντά σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμος. Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 3:20 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και πανικό στους κατοίκους της περιοχής.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές φθορές στις εισόδους τριών πολυκατοικιών και σε επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα. Περίοικοι περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο που τους πέταξε από τα κρεβάτια τους, ενώ οικογένειες με μικρά παιδιά, ακόμη και βρέφη, βίωσαν στιγμές τρόμου.

«Ήταν ένας τρομερός κρότος, νομίσαμε ότι γκρεμίστηκε το σπίτι», ανέφερε κάτοικος της περιοχής, ενώ άλλοι μιλούσαν για σκηνές που θύμιζαν βομβαρδισμό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οικογένειας με μωρό 40 ημερών, που διαμένει ακριβώς πάνω από το σημείο της έκρηξης, με το αυτοκίνητό της να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε κανένα προειδοποιητικό τηλεφώνημα, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, δείχνει ότι οι δράστες ήταν διατεθειμένοι να αναλάβουν το ρίσκο τραυματισμού ή ακόμη και απώλειας ανθρώπινης ζωής.

Το protothema, δημοσίευσε βίντεο από την στιγμή της έκρηξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Μακεδονία», ο εκρηκτικός μηχανισμός φαίνεται πως είχε τοποθετηθεί επί της οδού Σαλαμίνος και όχι απευθείας στην πρόσοψη της τράπεζας. Εφόσον το στοιχείο αυτό επιβεβαιωθεί, ενισχύεται το ενδεχόμενο ότι το χτύπημα δεν είχε στόχο οικονομικό όφελος, όπως ένα ΑΤΜ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, το οποίο περισυνέλεξε υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού. Την υπόθεση φέρεται να έχει αναλάβει το λεγόμενο «ελληνικό FBI», με τις Αρχές να εξετάζουν εξονυχιστικά υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν οι κινήσεις των δραστών πριν και μετά την έκρηξη.

Παράλληλα, εξετάζεται πιθανή σύνδεση του περιστατικού με την ισχυρή έκρηξη που είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάιο έξω από υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, όπου τότε είχε χάσει τη ζωή της μία 39χρονη γυναίκα που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Οι ομοιότητες στον τρόπο δράσης οδηγούν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για «επαγγελματικό» χτύπημα, με προσεκτικό σχεδιασμό και εκτέλεση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τα κίνητρα πίσω από την έκρηξη και να αποτρέψουν ενδεχόμενα νέα χτυπήματα.

