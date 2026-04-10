Οι ευρωαγορές κινούνται με συγκρατημένα κέρδη, σε μια συνεδρίαση όπου η ανακούφιση από την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν συνυπάρχει με την αίσθηση ότι το γεωπολιτικό τοπίο παραμένει εξαιρετικά ασταθές. Η αγορά δείχνει να παίρνει μια ανάσα, αλλά όχι να χαλαρώνει πραγματικά. Οι επενδυτές παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής, γνωρίζοντας ότι ακόμη και μια μικρή νέα ένταση μπορεί να αλλάξει απότομα το κλίμα.

Η εικόνα αυτή έρχεται μετά από μια έντονα νευρική εβδομάδα στις διεθνείς αγορές. Το Reuters σημείωνε ότι η αρχική ανακούφιση που έφερε η ανακοίνωση της εκεχειρίας έδωσε ώθηση στις μετοχές, αλλά ήδη λίγες ώρες αργότερα οι αγορές άρχισαν να μετρούν ξανά τον κίνδυνο, καθώς παρέμεναν ερωτήματα για τη διάρκειά της, για το εύρος της και κυρίως για το αν θα αποκατασταθεί πλήρως η ροή ενέργειας από την περιοχή.

Προσεκτικά κέρδη μετά τη μεταβλητότητα

Το βασικό μοτίβο στην Ευρώπη είναι η προσεκτική επανατοποθέτηση. Την Πέμπτη, ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 είχε υποχωρήσει κατά 0,2% στις 612,59 μονάδες, καθώς επανήλθαν οι αμφιβολίες για την αντοχή της εκεχειρίας και η αγορά άρχισε ξανά να τιμολογεί τον κίνδυνο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είχε προηγηθεί, πάντως, ένα εντυπωσιακό ράλι στις 8 Απριλίου, όταν ο ίδιος δείκτης είχε κλείσει με άνοδο 3,7%, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του εδώ και περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

Αυτό εξηγεί και τη σημερινή εικόνα: δεν πρόκειται για μια αγορά που έχει πειστεί ότι ο κίνδυνος έφυγε, αλλά για μια αγορά που επιχειρεί να σταθεροποιηθεί ύστερα από έντονες διακυμάνσεις. Η ήπια άνοδος μοιάζει περισσότερο με τεστ αντοχής της επενδυτικής ψυχολογίας παρά με καθαρό σήμα εμπιστοσύνης. Αυτή είναι εκτίμηση που στηρίζεται στο μοτίβο των τελευταίων συνεδριάσεων, όπως το περιγράφει το Reuters.

Το πετρέλαιο κρατά ζωντανή την ανησυχία

Καθοριστικός παράγοντας παραμένει το πετρέλαιο. Σύμφωνα με το Reuters, μετά την πρώτη μεγάλη αποκλιμάκωση που είχε ρίξει απότομα τα futures του Brent και του WTI κάτω από τα 100 δολάρια, οι τιμές επιχείρησαν εκ νέου ανοδική αντίδραση, πλησιάζοντας και πάλι την περιοχή των 98 δολαρίων. Η αγορά ενέργειας συνεχίζει να στέλνει το μήνυμα ότι η κρίση μπορεί να έχει περάσει σε φάση παύσης, όχι όμως σε φάση οριστικής εξομάλυνσης.

Ταυτόχρονα, το Reuters ανέφερε ότι στην φυσική αγορά πετρελαίου οι πιέσεις παραμένουν ισχυρές, παρότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είχαν υποχωρήσει έντονα μετά την εκεχειρία. Ευρωπαϊκές και αφρικανικές ποικιλίες αργού κατέγραψαν ακόμη και επίπεδα-ρεκόρ, καθώς οι διαταραχές στην προσφορά και η ζήτηση για φορτία εκτός Μέσης Ανατολής παραμένουν έντονες. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη κι αν τα χρηματιστηριακά ταμπλό δείχνουν προσωρινή ψυχραιμία, η ενεργειακή ανησυχία δεν έχει εξαφανιστεί.

Οι αγορές κοιτούν και την Ασία

Το κλίμα ενισχύθηκε και από την Ασία, όπου οι αγορές κινήθηκαν θετικά μετά το αμερικανικό ράλι που πυροδότησε η ανακοίνωση της εκεχειρίας. Το Reuters είχε μεταδώσει ότι οι διεθνείς αγορές κατέγραψαν μια από τις ισχυρότερες ανοδικές αντιδράσεις των τελευταίων μηνών όταν έγινε γνωστή η συμφωνία παύσης πυρός, καθώς οι επενδυτές προεξόφλησαν ότι θα αποφευχθεί μια βαθύτερη ενεργειακή κρίση. Παρ’ όλα αυτά, η συνέχεια αποδείχθηκε πιο σύνθετη, καθώς η νευρικότητα δεν άργησε να επιστρέψει.

Αυτή η αμφιθυμία είναι εμφανής σε όλα τα μεγάλα ταμπλό: από τη μία, η αγορά δεν θέλει να αγνοήσει μια διπλωματική ανάσα· από την άλλη, δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν να έχει λυθεί το πρόβλημα, όσο η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και στις περιφερειακές εστίες έντασης παραμένει ανοιχτή.

Στο μικροσκόπιο πληθωρισμός και επιτόκια

Οι επενδυτές δεν κοιτούν μόνο τη γεωπολιτική. Η επόμενη μεγάλη ανησυχία είναι το πώς η ενεργειακή αναταραχή θα περάσει στον πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Το Reuters υπογραμμίζει ότι οι αγορές φοβούνται ένα νέο κύμα ανατιμήσεων λόγω πετρελαίου, με πιθανές συνέπειες τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τη νομισματική πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γερμανία αποκτούν ειδικό βάρος, καθώς μπορούν να δείξουν πόσο γρήγορα η γεωπολιτική ένταση μετατρέπεται σε κόστος για την πραγματική οικονομία.

Το γενικό συμπέρασμα της αγοράς είναι πως η εκεχειρία δίνει χρόνο, όχι βεβαιότητα. Γι’ αυτό και η σημερινή ήπια άνοδος στις ευρωαγορές δεν διαβάζεται ως καθαρή επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά ως μια προσεκτική ανοδική κίνηση μέσα σε περιβάλλον γεωπολιτικού και μακροοικονομικού ρίσκου. Όσο το πετρέλαιο κρατιέται ψηλά, όσο η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη και όσο οι πληθωριστικές πιέσεις δεν υποχωρούν καθαρά, οι επενδυτές θα συνεχίσουν να κινούνται με φρένο πατημένο.

