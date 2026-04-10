Πετρέλαιο: «Άλμα» προς τα 100 δολάρια εν μέσω διπλωματικού θρίλερ

10 Απρ. 2026 9:53
Pelop News

Ανοδική τροχιά ακολουθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να υπερκαλύπτει τις διπλωματικές προσπάθειες για εκτόνωση της κρίσης. Παρά την αναγγελία για επικείμενες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον την ερχόμενη εβδομάδα, η συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα διατηρεί τις τιμές κοντά στο ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Η παγκόσμια αγορά παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, την κρισιμότερη θαλάσσια αρτηρία για τη διακίνηση του «μαύρου χρυσού». Ο ενδεχόμενος αποκλεισμός τους, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις σε στρατηγικές υποδομές, δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στην προσφορά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία:

  • Brent: Η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης προσέγγισε τα 97 δολάρια το βαρέλι.

  • WTI: Το αμερικανικό αργό κινείται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, πέριξ των 98 δολαρίων.

  • Σαουδική Αραβία: Ανακοίνωσε μείωση της παραγωγικής της ικανότητας κατά 600.000 βαρέλια ημερησίως μετά από πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και αγωγούς.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προειδοποιεί ότι η συνολική έλλειψη στην αγορά μπορεί να φτάσει τα 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως εντός του μήνα, εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων.

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε πράσινο φως για απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Βηρυτό, το Ισραήλ ξεκαθάρισε πως οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολά θα συνεχιστούν.

Σημειώνεται ότι, παρά τη σημερινή άνοδο, οι τιμές καταγράφουν εβδομαδιαία πτώση άνω του 10%, ως απόρροια της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα δεν επιτρέπουν, προς το παρόν, ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ