Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν που προγραμματίζονται στο Ισλαμαμπάντ κινούνται πλέον σε εξαιρετικά αβέβαιο έδαφος, καθώς η διπλωματική προσπάθεια σκοντάφτει όχι μόνο στο βαθύ χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και στη νέα ανάφλεξη στον Λίβανο. Το Πακιστάν επιχειρεί να διατηρήσει τον ρόλο του μεσολαβητή, όμως η εικόνα παραμένει θολή και εύθραυστη.

Το βασικό σημείο τριβής είναι η ερμηνεία της εκεχειρίας. Η Τεχεράνη θεωρεί ότι κάθε σοβαρή προσπάθεια αποκλιμάκωσης πρέπει να ισχύει «σε όλα τα μέτωπα», με πρώτο τον Λίβανο, ενώ η αμερικανική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι η συμφωνία παύσης πυρός με το Ιράν δεν καλύπτει τον Λίβανο. Αυτή ακριβώς η διαφορά έχει μετατραπεί σε βασικό εμπόδιο για την πορεία των επαφών.

Ο Λίβανος βαραίνει το κλίμα

Η ένταση κορυφώθηκε μετά τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, τα οποία, σύμφωνα με το Reuters, στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 250 ανθρώπους και αποτέλεσαν την πιο πολύνεκρη ημέρα του πολέμου εκεί μέχρι στιγμής. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι επιθέσεις αυτές καθιστούν τις διαπραγματεύσεις «χωρίς νόημα», στέλνοντας σαφές μήνυμα πως η Τεχεράνη δεν προτίθεται να κινηθεί σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στο πεδίο.

Η ιρανική πλευρά εμφανίζεται ιδιαιτέρως προσεκτική. Ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν είχε κάνει ανάρτηση για επικείμενη άφιξη ιρανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ, αλλά στη συνέχεια τη διέγραψε, κάτι που ενίσχυσε την αίσθηση αβεβαιότητας γύρω από τη συμμετοχή της Τεχεράνης. Το Reuters έχει επίσης μεταδώσει ότι Ιρανοί αξιωματούχοι προσεγγίζουν τη διαδικασία με μεγάλη καχυποψία, εξαιτίας της βαθιάς δυσπιστίας απέναντι στις αμερικανικές προθέσεις.

Το Πακιστάν σε ρόλο μεσολαβητή

Το Ισλαμαμπάντ επιχειρεί να παίξει ρόλο-κλειδί σε μια από τις πιο επικίνδυνες φάσεις της κρίσης. Σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν έχει αναδειχθεί σε βασικό δίαυλο επικοινωνίας, με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και την ηγεσία του στρατού να επενδύουν πολιτικά στη διατήρηση της εκεχειρίας και στην έναρξη ουσιαστικών επαφών. Παρ’ όλα αυτά, η αποστολή του είναι γεμάτη ρίσκο, καθώς δεν διαθέτει την επιρροή που θα του επέτρεπε να επιβάλει όρους ή να εγγυηθεί το αποτέλεσμα.

Το ίδιο το Reuters είχε μεταδώσει στις 8 Απριλίου ότι ο Πακιστανός πρωθυπουργός δήλωσε πως ο Πεζεσκιάν είχε επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του Ιράν στις συνομιλίες. Ωστόσο, οι μεταγενέστερες δηλώσεις από την Τεχεράνη και οι εξελίξεις στον Λίβανο έδειξαν πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει το σκηνικό.

Υπό αυτό το βάρος, το Ισλαμαμπάντ έχει τεθεί σε αυξημένο συναγερμό. Οι συνομιλίες, εφόσον πραγματοποιηθούν, αναμένονται μέσα σε πολύ αυστηρό πλαίσιο ασφαλείας, με το Πακιστάν να προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό ένα παράθυρο διπλωματίας σε μια περιοχή που παραμένει εκρηκτική.

Ο Τραμπ αισιόδοξος, αλλά το χάσμα μένει

Στην Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πιο αισιόδοξος δημοσίως απ’ ό,τι δείχνουν τα δεδομένα στο πεδίο. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πως υπάρχει ακόμη πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει αναγνωρίσει πως η εκεχειρία είναι εύθραυστη και ότι υπάρχουν σοβαρές παρεξηγήσεις και αντικρουόμενες ερμηνείες γύρω από το τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί.

Ο Βανς έχει επίσης ξεκαθαρίσει πως οι ΗΠΑ δεν είχαν αποδεχθεί ότι η εκεχειρία θα επεκτεινόταν στον Λίβανο, μολονότι υπήρξαν διαφορετικές εντυπώσεις από την πλευρά των μεσολαβητών. Αυτό το σημείο είναι κρίσιμο, επειδή ακριβώς εκεί εδράζεται η ιρανική ένσταση: για την Τεχεράνη, μια εκεχειρία που δεν αγγίζει τον Λίβανο δεν προσφέρει επαρκή βάση για σοβαρές συνομιλίες.

Μια διπλωματία με το βλέμμα στο πεδίο

Η ατμόσφαιρα, επομένως, παραμένει βαριά. Από τη μία πλευρά υπάρχει η αμερικανική επιμονή ότι το παράθυρο για συμφωνία δεν έχει κλείσει. Από την άλλη, υπάρχει η ιρανική προειδοποίηση ότι οι συνομιλίες δεν μπορούν να προχωρήσουν ενώ συνεχίζονται πλήγματα που, κατά την ιρανική ανάγνωση, υπονομεύουν ευθέως την έννοια της κατάπαυσης του πυρός.

Έτσι, οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν δεν βρίσκονται απλώς σε αναμονή. Βρίσκονται σε μια λεπτή, ασταθή ισορροπία, όπου κάθε εξέλιξη στον Λίβανο μπορεί να καθορίσει αν το διπλωματικό εγχείρημα θα προχωρήσει ή θα μείνει μετέωρο πριν καν ξεκινήσει ουσιαστικά.

