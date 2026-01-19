Ευρωλίγκα μπάσκετ: Γκρίνια για Aταμάν, πλατιά χαμόγελα στο λιμάνι!

Αυτή είναι η Ευρωλίγκα. Στα μέσα Δεκέμβρη παγωμάρα στον Ολυμπιακό και στο λιμάνι, με 4 ήττες σε 5 παιχνίδια και κακή άμυνα, και χλιαρές αποδοκιμασίες στο ΣΕΦ μετά την ήττα από Βαλένθια με 100άρα!

Και χαμόγελα στο ΟΑΚΑ για τις νίκες του ΠΑΟ σε Μαδρίτη και Τουρκία με την Φενέρ και χωρίς κανέναν από τους τρεις σέντερ. Και ένα μήνα μετά, παγωμάρα στο ΟΑΚΑ και γκρίνια για τον Αταμάν από μερίδα των οπαδών με τις 3 ήττες στα 4 τελευταία και κακές μάλιστα (Βαλένθια-Μιλάνο εντός και στο Μόναχο) και χαμόγελα στο λιμάνι (με τις 5 νίκες στα 6 τελευταία με μπασκετάρα!).

Βάλτε στο ζύγι και το διπλό Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ και πλήρης ανατροπή συναισθημάτων. Αλλά αυτό θα το βλέπουμε συχνά μέχρι το τέλος του δρόμου και καθώς είμαστε στο μέσο της χρονιάς μην ξεχνιόμαστε. Και γι’ αυτό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στηρίζει την ομάδα του σε αντίθεση με άλλες χρονιές και φορές.

Από την άλλη όμως, εμπιστοσύνη υπάρχει και οι ομάδες μας πάνε φουλ για το πλεονέκτημα της έδρας και την τετράδα και ας μην θαμπώνουν με την απόδοσή τους και ας είναι λίγο ακόμα πίσω. Αλλά πρέπει να διορθώνουν και τα θέματα.

Ο Ολυμπιακός π.χ. έκανε διπλή σούπερ κίνηση με Μόρις-Τάιρικ Τζόουνς θυμίζοντας το 2012 με τους Λο-Ντόρσεϊ ανάλογη εποχή που άλλαξαν την ιστορία. Και ο Βεζένκοφ το 2026 βρήκε τον Σάσα με 25π μ.ο με τρομερά στατιστικά στα 4 τελευταία ματς

Ο Παναθηναίκός ακόμα ψάχνεται. Και αν και με πανάκριβο ρόστερ των 25 εκ. και παικταράδες, έχει εξάρτηση από τον αρχισκόρερ Ναν και αυτό δεν είναι καλό. Χωρίς τον Αμερικανό, συνετρίβη από την Εφές 93-67 στις 13/12/2024. Και έχασε και για την ελληνική λίγκα το ΣΕΦ 12/10/2025 από τον Ολυμπιακό 90-86.

Και στο Μόναχο 85-78 με 27-14 στην 4η περίοδο που έψαχναν όλοι τον ηγέτη τους. Αυτό είναι και λάθος διαχείρισης και άρα Αταμαν. Οπως και το μπερδεμένο ακόμα ρόστερ. Και αλήθεια στο Μόναχο, χωρίς Ναν, πώς ο Τούρκος τεχνικός δεν έβαλε καθόλου (σ.σ. μόλις δύο λεπτά ) τον Καλαϊτζάκη πάνω στον τριποντάκια Ομπστ που έκανε την ζημιά στο τέλος με δύο τριποντάρες ή πριν στον άγνωστο Αμερικανό Τζέσουπ που μέτρησε 4/4τρ;

Και απορώ πάλι γιατί δεν έπαιξε ο Τολιόπουλος καθόλου, με εκτός τον Ναν. Που είναι παίκτης με θράσος και σουτ που σου έλειπε. Αρα πότε θα παίξει; Και τότε γιατί τον πήρε; Χρόνος υπάρχει πάντως σαφώς.

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος.

