Ευρωλίγκα: Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens τη Μονακό (21/4, 20:00, Novasports Prime), για τα play-in της EuroLeague, με στόχο την πρόκριση στα playoffs της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Λίγο αργότερα, στις 21:45 θα διεξαχθεί η δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον Ερυθρό Αστέρα.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα
Παναθηναϊκός AKTOR – Μονακό (21:00, Novasports Prime
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (21:45, Novasports 4)
