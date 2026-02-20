Ευρωπαϊκή εμπειρία στην προσχολική αγωγή: Νέες προοπτικές για τα νηπιαγωγεία της Δυτικής Ελλάδας

Σημαντικές πρωτοβουλίες για τον εμπλουτισμό της προσχολικής αγωγής στη Δυτική Ελλάδα αναδείχθηκαν μέσα από συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο 23ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου, με τη συμμετοχή στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής. Στόχος της δράσης ήταν η αξιοποίηση ευρωπαϊκών εμπειριών και η ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας των νηπιαγωγείων της περιοχής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πρόσφατη εκπαιδευτική κινητικότητα νηπιαγωγών στη Λιθουανία, η οποία ανέδειξε τη στενή σχέση της αυτονομίας του παιδιού με την επαφή του με το φυσικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες μετέφεραν εμπειρίες από ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου κυριαρχεί η αντίληψη ότι οι καιρικές συνθήκες δεν αποτελούν εμπόδιο, αλλά ευκαιρία για μάθηση και παιχνίδι, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας και δημιουργικότητας στα παιδιά.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε επίσης στη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών, που θεωρείται βασικός πυλώνας του εκπαιδευτικού μοντέλου που παρουσιάστηκε. Επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης προς τον ρόλο του εκπαιδευτικού, ώστε να διευκολυνθεί η εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών στην καθημερινή σχολική ζωή.

Η δράση αναμένεται να συνεχιστεί με επιμορφωτικά εργαστήρια και βιωματικές συναντήσεις για νηπιαγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές δομές, με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών και την προσαρμογή τους στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.

Παράλληλα, η εμπειρία της Λιθουανίας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας που περιλαμβάνει συνεργασίες με χώρες όπως η Ρουμανία, η Φινλανδία και η Ουγγαρία, ενώ ήδη συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από την Αχαΐα. Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της διαπίστευσης Erasmus+ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με στόχο τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.

Στο επόμενο διάστημα προβλέπονται νέες κινητικότητες μέσω του σχεδίου IN.F.A.iNk.T. – Interactive Fun Activities in Kindergarten Training, με συμμετοχή νηπιαγωγείων της περιοχής και στελεχών της εκπαίδευσης, επιδιώκοντας τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών εργαλείων και την ισότιμη πρόσβαση όλων των σχολικών μονάδων στην καινοτομία και τη διεθνή εμπειρία.

