Ευρωβαρόμετρο: 1 στους 2 Ευρωπαίους απαισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου, πόσο ανήσυχοι είναι οι Έλληνες

Το 52% των Ευρωπαίων και το 56% των Ελλήνων δηλώνει απαισιόδοξο για το μέλλον του κόσμου.

04 Φεβ. 2026 8:28
Σημαντική αύξηση της απαισιοδοξίας καταγράφει η τελευταία έρευνα Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το 52% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δηλώνει ότι βλέπει μαύρο το μέλλον του κόσμου.

Στην Ελλάδα το ποσοστό απαισιοδοξίας είναι ακόμη υψηλότερο και διαμορφώνεται στο 56%. Παράλληλα:

  • Το 53% των Ελλήνων δηλώνει απαισιόδοξο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (39% στην ΕΕ)
  • Το 56% βλέπει αρνητικά το μέλλον της χώρας του (41% στο σύνολο της ΕΕ)

Παρόλα αυτά, σε προσωπικό επίπεδο η εικόνα παραμένει σημαντικά πιο θετική: 76% των Ευρωπαίων και 69% των Ελλήνων δηλώνουν αισιόδοξοι για το δικό τους μέλλον και το μέλλον της οικογένειάς τους.

Κύριες πηγές ανησυχίας – Το ελληνικό «τρίπτυχο» ανασφάλειας

Οι πολίτες και στις 27 χώρες της ΕΕ εκφράζουν έντονη ανησυχία για ζητήματα ασφάλειας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρώτη προτεραιότητα αποτελούν οι ένοπλες συγκρούσεις κοντά στα σύνορα της ΕΕ (72%)

Στην Ελλάδα όμως οι προτεραιότητες διαμορφώνονται ως εξής:

  • Ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές84% (ΕΕ 65%)
  • Φυσικές καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής83% (ΕΕ 66%)
  • Πόλεμοι και συρράξεις κοντά στην ΕΕ79% (ΕΕ 72%)
  • Τρομοκρατία73%
  • Ενεργειακή εξάρτηση από τρίτες χώρες71%

Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η ανησυχία των Ελλήνων για θέματα ψηφιακού περιβάλλοντος:

  • Παραπληροφόρηση → 77% (ΕΕ 69%)
  • Ανεπαρκής προστασία προσωπικών δεδομένων → 79% (ΕΕ 68%)
  • Ρητορική μίσους → 71%
  • Ψευδές περιεχόμενο από Τεχνητή Νοημοσύνη → 70%

Τι ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο καταγράφεται σαφής απαίτηση για πιο ισχυρή και ενεργή ΕΕ:

  • 78% των Ελλήνων (66% ΕΕ) θέλουν η ΕΕ να παίξει πιο ενεργό ρόλο στην ασφάλεια
  • 93% των Ελλήνων (89% ΕΕ) τάσσονται υπέρ μεγαλύτερης ενότητας των κρατών-μελών
  • 82% των Ελλήνων (73% ΕΕ) πιστεύουν ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα για να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις

