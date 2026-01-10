Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό ΔΕΔΔΗΕ και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Προβλήματα σε κατοίκους και επιχειρήσεις

Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό ΔΕΔΔΗΕ και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου
10 Ιαν. 2026 10:12
Pelop News

Στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου σημειώθηκε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη την περιοχή προκαλώντας προβλήματα σε κατοίκους και επιχειρήσεις.

Καιρός: Η Ελλάδα μπαίνει στο «ψυγείο», μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η διακοπή οφείλεται σε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε εντός του υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ / ΑΔΜΗΕ, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο του παλαιού εργοστασίου του ΑΗΣ Αλιβερίου.

Το πρόβλημα περιλάμβανε έκρηξη και έντονη λάμψη, πιθανότατα σε μονωτήρα ή σε μετασχηματιστή εντάσεως οργάνων.

Από την πρώτη στιγμή, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης. Στόχος τους είναι η επαναφορά της ηλεκτροδότησης μέσω εναλλακτικού διακόπτη, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών.

Ήδη έχει πραγματοποιηθεί αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ενώ οι τεχνικοί συνεχίζουν τις εργασίες για την πλήρη επαναφορά του ρεύματος σε όλες τις περιοχές.

«Η διακοπή ρεύματος σε όλη την περιοχή και όλο το Δήμο Κύμης Αλιβερίου και σε μεγάλη έκταση οφείλετε σε πρόβλημα ( έκρηξη και λάμψη ) σε μονωτήρα η μετασχηματιστή ( εντάσεως οργάνων ) μέσα στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ , ΑΔΜΗΕ που είναι μέσα στο παλιό εργοστάσιο του Αης Αλιβερίου.

Είναι εκεί συνεργεία αυτή την στιγμή για την επίλυση του προβλήματος να δώσουν ρεύμα από άλλο διακόπτη .

Έχει γίνει άμεσα μερική αποκατάσταση αυτή τη στιγμή και αναμένουμε για να γίνει ολική», δήλωσε στο evima.gr ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Νίκος Μαστροκώστας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:12 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Το νέο φορμάτ και ο στόχος της Ελλάδας
11:00 Πάτρα-Δίκη για τον θάνατο Μπασιλάρη: Ένας μέσα, τρεις ελεύθεροι
10:48 Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις, ανατροπή σε ισχυρισμούς και «σκοτεινά» σημεία
10:36 Που θα δείτε Ατρόμητος-Ολυμπιακός, Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ, Άρης-Ηρακλής και Copa Africa
10:24 Δεμένα πλοία στον Πειραιά: Δεν υπάρχει επίσημο απαγορευτικό απόπλου
10:12 Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό ΔΕΔΔΗΕ και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου
10:00 Πάτρα: 114 μαθητές στοιβάζονται και οι χώροι ρημάζουν
9:50 Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Αίγιο, γυναίκα τραυματίας, νεκρό το σκυλάκι της
9:41 Ιράν: Επικρατεί χάος από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, στους 62 οι νεκροί, η Τεχεράνη και άλλες πόλεις στις φλόγες! ΒΙΝΤΕΟ
9:31 Η Κύπρος στο στόχαστρο
9:24 Αγρότες: Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
9:11 Καιρός: Η Ελλάδα μπαίνει στο «ψυγείο», μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας
23:59 Αυτός είναι ο τρόπος για να ρίξετε την κοιλιά σας, τι να βάλετε στο πιάτο σας για χορταστικά γεύματα
23:39 Σε χειμέριο λήθαργο έπεσαν οι αρκούδες του Αρκτούρου στο Νυμφαίο
23:23 «Θα χαλάσεις τα μάτια σου, μη διαβάζεις στο σκοτάδι», τι ισχύει, μύθοι και πραγματικότητα
23:00 Washington Post: Το μεγάλο παρασκήνιο της σύλληψης Μαδούρο
22:50 Τσιτσιπάς: Προσγειώθηκε στην Αδελαΐδα και έκλεψε την παράσταση με την λεοπάρ φόρμα του, ΒΙΝΤΕΟ
22:41 Η κακοκαιρία σαρώνει την Ευρώπη! Χιονοκαταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πολικές θερμοκρασίες, -20 στη Γερμανία
22:30 Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες!
22:21 Η μεγάλη κλήρωση Eurojackpot για τα 17 εκατομμύρια!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ