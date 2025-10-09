Εύβοια: Φωτιά σε σπίτι από βλάβη σε καυστήρα θέρμανσης ΒΙΝΤΕΟ

Μια άκρως επικίνδυνη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου σε υπόγειο κατοικίας, στην περιοχή Άτταλη του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια, που φαίνεται ότι προκλήθηκε από τον καυστήρα θέρμανσης και γέμισε πυκνούς μαύρους καπνούς την περιοχή.

Σύμφωνα με το evia online, στο σημείο της φωτιάς στην Εύβοια έσπευσαν άμεσα η ομάδα Μάχιμοι Εθελοντές Κεντρικής Εύβοιας, και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την εστία της φωτιάς και να την σβήσουν.

Η φωτιά φαίνεται ότι προκλήθηκε από καυστήρα θέρμανσης και ήταν τόσο μεγάλη που η περιοχή γέμισε με μαύρους καπνούς.

Ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας τραυματίας όμως έπαθε μεγάλες ζημιές ένα αυτοκίνητο και ο χώρος του υπογείου.

