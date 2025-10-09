Εύβοια: Φωτιά σε σπίτι από βλάβη σε καυστήρα θέρμανσης ΒΙΝΤΕΟ

Η φωτιά φαίνεται ότι προκλήθηκε από καυστήρα θέρμανσης και ήταν τόσο μεγάλη που η περιοχή γέμισε με μαύρους καπνούς.

Εύβοια: Φωτιά σε σπίτι από βλάβη σε καυστήρα θέρμανσης ΒΙΝΤΕΟ
09 Οκτ. 2025 16:16
Pelop News

Μια άκρως επικίνδυνη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου σε υπόγειο κατοικίας, στην περιοχή Άτταλη του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια, που φαίνεται ότι προκλήθηκε από τον καυστήρα θέρμανσης και γέμισε πυκνούς μαύρους καπνούς την περιοχή.

Σύμφωνα με το evia online, στο σημείο της φωτιάς στην Εύβοια έσπευσαν άμεσα η ομάδα Μάχιμοι Εθελοντές Κεντρικής Εύβοιας, και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την εστία της φωτιάς και να την σβήσουν.

Η φωτιά φαίνεται ότι προκλήθηκε από καυστήρα θέρμανσης και ήταν τόσο μεγάλη που η περιοχή γέμισε με μαύρους καπνούς.

Ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας τραυματίας όμως έπαθε μεγάλες ζημιές ένα αυτοκίνητο και ο χώρος του υπογείου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:44 Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το 53% της Λωρίδας της Γάζας
17:40 Όταν η οργή έγινε ρουτίνα
17:34 Φοινικούντα: Προς Ηλεία ο δράστης, αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές στην περιγραφή του από τον ανιψιό του θύματος και δεύτερο μάρτυρα
17:30 Τι συμβαίνει με τους γεμάτους κάδους στην Πάτρα; Μπαίνει σειρά με την αποκομιδή
17:24 «Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα», προφυλακίστηκε ο 29χρονος για τους πυροβολισμούς στη Δροσιά
17:12 Το «παιχνίδι» του Ισραήλ: «Μετατίθεται η εφαρμογή της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα, το νέο χρονοδιάγραμμα»
17:04 Σε επιφυλακή το Δασαρχείο Πατρών – Τι απαντά για το Ανω Καστρίτσι – Διάψευση των καταγγελιών για ελλιπή πυροπροστασία
16:56 Το Φεστιβάλ Ολυμπίας στο Welcome to UP 2025: Ο Παντελής Παντέλογλου μιλά στο pelop.gr για τη δύναμη του νεανικού σινεμά
16:56 Έπιασε φωτιά το σπίτι του Βινίσιους Τζούνιορ
16:48 Δολοφονίες στη Φοινικούντα: Οι τρεις νέοι άξονες των ερευνών και οι προσαγωγές
16:42 Στις 5-7 Δεκεμβρίου το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων από τη ΝΕΠ
16:40 Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του
16:32 Δίκη Σήφη Βαλυράκη: «Ο πατέρας μου ήταν χτυπημένος, σκεπασμένος με μπουφάν» κατέθεσε ο γιος του
16:24 Η ΑΑΔΕ καταργεί την υποχρεωτική εκτύπωση της απόδειξης διοδίων
16:16 Εύβοια: Φωτιά σε σπίτι από βλάβη σε καυστήρα θέρμανσης ΒΙΝΤΕΟ
16:08 Ο Τραμπ θέλει και πιέζει για το Νόμπελ Ειρήνης – Τηλεφώνησε στον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας
16:00 Πάτρα: Ο Δήμος ξεκινά καταγραφή και εξετάσεις σε δέντρα – Το πλάνο για την αντιμετώπιση των πτώσεων
15:50 Ινδία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της παρασκευάστριας εταιρείας σιροπιού για τον βήχα που συνδέεται με τους θανάτους 17 παιδιών
15:41 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Βγαίνουν τα ερυθρόλευκα εισιτήρια για το ματς στο Champions League
15:32 Financial Times: Σκέψεις του ΝΑΤΟ για ένοπλη απάντηση στον υβριδικό πόλεμο του Πούτιν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ