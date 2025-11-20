Εύβοια: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός σε φωτιά που άναψε ο ίδιος στην Άνω Βάθεια ΦΩΤΟ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Άνω Βάθεια Ευβοίας, όπου ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χωράφι που είχε πάρει φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ίδιος είχε ανάψει τη φωτιά για να κάψει ξερά χόρτα, όμως αυτή ξέφυγε από τον έλεγχό του.

20 Νοέ. 2025 14:36
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Νοεμβρίου, στην Άνω Βάθεια Ευβοίας, όταν ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα σε χωράφι πολύ κοντά στο μοναστήρι της περιοχής. Η πυρκαγιά έγινε άμεσα αντιληπτή λόγω του πυκνού καπνού, όμως όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο εντόπισαν έναν άνδρα νεκρό, ξαπλωμένο μέσα στο χωράφι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του evima.gr, ο κάτοικος της Άνω Βάθειας είχε ανάψει ο ίδιος φωτιά για να κάψει χόρτα και κλαδιά, όμως η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχό του και δεν κατάφερε να τη σβήσει εγκαίρως, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Χαλκίδα και Αλιβέρι, καθώς και εθελοντές της ομάδας «Αμαρύνθια Άρτεμις», που έδωσαν μάχη ώστε να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της προς το μοναστήρι και τις γύρω εκτάσεις. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, με τις πρώτες πληροφορίες να επιβεβαιώνουν ότι ήταν ήδη νεκρός.

Ο δήμαρχος Ερέτριας, Νίκος Γουρνής, επιβεβαίωσε το συμβάν, σημειώνοντας ότι ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο χωράφι όπου είχε ξεσπάσει η φωτιά κοντά στο μοναστήρι. Αντίστοιχα, ο ιερέας της περιοχής, π. Δημήτριος Αργύρης, τόνισε ότι ο ηλικιωμένος είχε βάλει φωτιά για να κάψει κλαδιά από ελιές και προσπάθησε να τη σβήσει μόνος του χωρίς να τα καταφέρει.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο λίγη ώρα αργότερα, αποτρέποντας τον κίνδυνο για τις εγκαταστάσεις του μοναστηριού και τις παρακείμενες εκτάσεις. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και τον θάνατο του άνδρα.

