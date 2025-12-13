Εύβοια: Στο Μαρμάρι μεθυσμένη οδηγός μετά από τρελή πορεία συγκρούστηκε με δύο σταθμευμένα οχήματα

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατέγραψαν το συμβάν και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες

13 Δεκ. 2025 17:07
Pelop News

Στο Μαρμάρι στην Εύβοια σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με το evima.gr, γυναίκα οδηγός ηλικίας 50 ετών, η οποία φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr το περιστατικό έγινε σε κατοικημένο σημείο του Μαρμαρίου, με κατοίκους και διερχόμενους να αντιλαμβάνονται άμεσα τι συνέβη και να ειδοποιούν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατέγραψαν το συμβάν και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ η 50χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

