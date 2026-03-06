Εύζωνοι: Σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών εντόπισε 518 γραμμάρια ηρωίνης σε κουτί δημητριακών ΒΙΝΤΕΟ

Σημαντική ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε σε έλεγχο στην Εγνατία Οδό, χάρη στη συμβολή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Ίρις του Τελωνείου Ευζώνων. Οι αρχές συνέλαβαν δύο 20χρονους που μετέφεραν τη ναρκωτική ουσία.

06 Μαρ. 2026 14:45
Pelop News

Στην κατάσχεση 518 γραμμαρίων ηρωίνης και στη σύλληψη δύο 20χρονων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Κιλκίς, έπειτα από έλεγχο σε όχημα που είχε εισέλθει στη χώρα μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Ίρις» του Τελωνείου Ευζώνων, ο οποίος εντόπισε τη ναρκωτική ουσία κρυμμένη μέσα σε χάρτινη συσκευασία δημητριακών.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί, υπήκοοι Βόρειας Μακεδονίας, σταμάτησε για έλεγχο το βράδυ της Πέμπτης στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, κοντά στα διόδια της Ανάληψης.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν την ποσότητα της ηρωίνης, η οποία είχε επιμελώς κρυφτεί στη συσκευασία τροφίμων.

Οι δύο 20χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς με την κατηγορία της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών και οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

