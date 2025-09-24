Εξαφάνιση 16χρονου στους Αγίους Αναργύρους: Αγωνία για τη ζωή του Γιώργου

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά την εξαφάνιση του 16χρονου Γιώργου Γ. από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων Αττικής. Τα ίχνη του χάθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 6, ενώ σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.

Ο Γιώργος έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε βερμούδα, μαύρη μπλούζα με λευκά γράμματα, γαλάζια αθλητικά παπούτσια, γυαλιά μυωπίας και κρατούσε μία μαύρη τσάντα πλάτης.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



