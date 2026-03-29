Εξάρχεια: Επίθεση με πέτρες σε διμοιρία των ΜΑΤ – 114 προσαγωγές
Κατά τις ίδιες πληροφορίες τα άτομα που έκαναν την επίθεση μπήκαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και έκλεισαν τα ρολά.
Επίθεση σε βάρος διμοιρίας των ΜΑΤ στα Εξάρχεια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.
Σύμφωνα με πληροφορίες την επίθεση πραγματοποίησε ομάδα περίπου 20-30 ατόμων που πέταξαν πέτρες στους άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονταν στην οδό Κωλέττη.
Στο σημείο βρέθηκε εισαγγελέας με αστυνομικούς να προχωρούν σε 114 προσαγωγές.
