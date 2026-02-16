Εξάρθρωση σπείρας με 36 κλοπές και 2 ληστείες – Δράση και σε Αιγιάλεια-Αγρίνιο

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025 με τους κατηγορούμενους να διαπράττουν κλοπές και ληστείες κυρίως σε οικίες, αλλά και σε καταστήματα – κυρίως ψιλικά – σε Μέγαρα, Νέα Πέραμο, Χαλκίδα, Αγρίνιο, Αιγιαλεία και Τανάγρα.

16 Φεβ. 2026 18:34
Pelop News

Στην εξαρθρώθηκε σπείρας που διέπραττε κλοπές και ληστείες σε Μέγαρα, Νέα Πέραμο, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας, της Βοιωτίας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αιγιαλείας, προχώρησαν οι αστυνομικοί. Για την υπόθεση συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου πέντε άτομα, ηλικίας 23, 22 και 19 ετών ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Αρχικά οι δράστες προσέγγιζαν απομονωμένους στόχους και με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων (λοστούς, σκεπάρνια κ.ά.) παραβίαζαν πόρτες και παράθυρα, αφαιρώντας χρυσαφικά, χρηματικά ποσά, τσιγάρα και αλκοολούχα ποτά, τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούσαν.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, η σπείρα δρούσε σε ομάδες τεσσάρων έως πέντε ατόμων, με καταμερισμό ρόλων και έκρυβαν τα χαρακτηριστικά τους φορώντας κουκούλες και γάντια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν και οπλισμένοι.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακό» όχημα, σταθμευμένο σε καβάτζα κοντά σε οικισμό των Μεγάρων, το οποίο καθάριζαν συστηματικά για να μην αφήσουν στοιχεία (π.χ. DNA) που θα μπορούσαν να τους ενοχοποιήσουν. Η σπείρα επίσης πριν από τις επιθέσεις της έκλεβε οχήματα και στη συνέχεια τα εγκατέλειπαν ή τα έκαιγαν.

Σε περιπτώσεις που έγιναν αντιληπτοί, δεν δίστασαν να ασκήσουν βία. Ενδεικτικά, σε ληστεία σε χωριό του Αγρινίου, εισέβαλαν σε σπίτι 73χρονης την οποία την έριξαν στο πάτωμα όταν τους αντιλήφθηκε και έφυγαν αφαιρώντας της 35 ευρώ.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν:

  • πλήθος χρυσαφικών και ρολογιών
  • επτά επιχειρησιακά αυτοκίνητα
  • πιστόλι-ρέπλικα
  • κυνηγετική καραμπίνα
  • ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στις επιθέσεις
  • διαρρηκτικά εργαλεία
  • ηλεκτρονικές συσκευές

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν 36 περιπτώσεις κλοπών και 2 ληστείες, με το παράνομο οικονομικό όφελος της ομάδας να υπολογίζεται σε άνω των 120.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

