Εξελίξεις στην Παναχαϊκή, τίθεται θέμα προπονητή

Θέμα προπονητή από πολύ νωρίς στη σεζόν τίθεται στην Παναχαϊκή, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr.

Μάλιστα, απόψε το βράδυ (21/10) πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των μελών της ΠΓΕ προκειμένου να αποφασιστεί το μέλλον του Λεωνίδα Κυβελίδη στον πάγκο της ομάδας!

Η πρόθεση που φαινόταν από τους ανθρώπους της διοίκησης ήταν να προχωρήσουν σε αλλαγές πριν τον Κυριακάτικο αγώνα με τον Πέλοπα Κιάτου, όμως όλα τα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ώρες χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις.

