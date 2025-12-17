Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο επίκεντρο η ταυτότητα του «Φραπέ» και αιτήματα για πλήρη στοιχεία

Η ταυτότητα του προσώπου με το προσωνύμιο «Φραπές» βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη να ζητά πλήρη ενημέρωση από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Ο κ. Λαζαρίδης κάλεσε το προεδρείο της Επιτροπής να αποστείλει σχετική επιστολή στον σταθμό, ζητώντας να διευκρινιστεί από πού προκύπτουν οι σχετικές αναφορές, επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή βασίζεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, η εισηγήτρια Δ. Μανωλάκου ζήτησε να κατατεθεί στην Επιτροπή το σύνολο των απομαγνητοφωνήσεων των επισυνδέσεων και όχι επιλεγμένα αποσπάσματα, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα του υλικού.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε το ζήτημα που έθεσε η ΝΔ «φοβερό αποπροσανατολισμό και ξέπλυμα», ενώ ο ανεξάρτητος βουλευτής και μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας Αλέξανδρος Αυλωνίτης ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛΑΣ έλεγχο της φωνής του μάρτυρα Γ. Ξυλούρη σε αντιπαραβολή με τις ηχογραφημένες επισυνδέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της Εξεταστικής, όπου ήταν προγραμματισμένες οι καταθέσεις των Γιώργου Μυλωνάκη και Άκη Σκέρτσου, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να «κρύβεται σκοπιμότητα» στη μη αποστολή πλήρων στοιχείων που είχαν ζητηθεί από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καββαδά, σχετικά με την πληρωμή του μεγαλύτερου μέρους των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ της περιόδου 2022-2023. Όπως ανέφερε, αν τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν αποσταλούν σύντομα, «σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος».

Αίτημα κατέθεσε και ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, το οποίο αφορά υπόθεση εξάρθρωσης οργάνωσης στο Ηράκλειο και τρία συγκεκριμένα ΑΦΜ που φέρονται να περιλαμβάνονται στα 5.430 ΑΦΜ που είχαν δεσμευτεί μετά από ελέγχους. Όπως υποστήριξε, εάν επιβεβαιωθεί ότι τα ΑΦΜ αυτά πληρώθηκαν κανονικά μετά τις αλλαγές στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε πρόκειται για σκάνδαλο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Τέλος, ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Μπούμπας έκανε λόγο για νέο «λάδι στη φωτιά» από την κυβέρνηση, αναφερόμενος στις παρακρατήσεις από τον ΕΛΓΑ. Όπως υποστήριξε, χθες έγιναν μαζικές αφαιρέσεις χρημάτων από λογαριασμούς αγροτών, ακόμη και σε περιπτώσεις ΑΦΜ που βρίσκονται σε έλεγχο, περιγράφοντας περιστατικά όπου αγρότες είδαν σχεδόν ολόκληρα τα ποσά τους να παρακρατούνται.

Η συνεδρίαση ανέδειξε εκ νέου το κλίμα έντασης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα κόμματα να επιμένουν στη διαλεύκανση όλων των πτυχών της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



