Έξι νεκροί σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ σε ύποπτο ταχύπλοο στον Ειρηνικό

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ειρηνικό Ωκεανό, με στόχο σκάφος στο οποίο, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, επέβαιναν άτομα που εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και εντάσσεται σε μια εκστρατεία που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περισσότερους από επτά μήνες.

Με το συγκεκριμένο πλήγμα, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί σε παρόμοιες επιχειρήσεις από τον Σεπτέμβριο του 2025 ξεπερνά πλέον τους 150. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ως στόχο ταχύπλοα σκάφη τα οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ναρκωτικών μέσω θαλάσσιων διαδρομών στον Ειρηνικό.

Η επιδρομή ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής, τη λεγόμενη SOUTHCOM (Southern Command). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών έδειξαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος κινούνταν κατά μήκος γνωστών θαλάσσιων οδών διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και φερόταν να εμπλέκεται σε σχετικές δραστηριότητες.

Όπως συμβαίνει συχνά σε αντίστοιχες περιπτώσεις, η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από αποχαρακτηρισμένο βίντεο διάρκειας περίπου 11 δευτερολέπτων. Στο υλικό φαίνεται ένα μικρό πλεούμενο να πλήττεται από αέρος και να τυλίγεται στις φλόγες.

On March 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/hIXMDeDKK5 — U.S. Southern Command (@Southcom) March 9, 2026

Παρά τις ανακοινώσεις των αμερικανικών αρχών, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα στοιχεία που να αποδεικνύουν με σαφήνεια ότι τα σκάφη που έχουν στοχοποιηθεί στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων εμπλέκονταν πράγματι σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.

Η εκστρατεία αυτή, που σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές στοχεύει κυρίως καρτέλ τα οποία μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες προς την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αμφισβητείται τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Ειδικοί αλλά και στελέχη των Ηνωμένων Εθνών έχουν εκφράσει ανησυχίες για τη διεξαγωγή τέτοιων στρατιωτικών ενεργειών σε διεθνή ύδατα, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πρόκειται για εξωδικαστικές εκτελέσεις.

