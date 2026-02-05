Εξιχνιάστηκε άγρια ληστεία στα Μέγαρα: Συνελήφθη 21χρονος

Εξιχνιάστηκε άγρια ληστεία στα Μέγαρα: Συνελήφθη 21χρονος
05 Φεβ. 2026 9:06
Pelop News

Η υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο άνδρα στα Μέγαρα εξιχνιάστηκε από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, με τη σύλληψη 21χρονου Ρομά, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Ιούνιο του 2025. Ο δράστης, τότε 22 ετών, εισέβαλε στο σπίτι του 72χρονου, τον χτύπησε άγρια στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, τον βασάνισε για αρκετή ώρα και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ. Στη συνέχεια διέφυγε.

Η σύζυγος του ηλικιωμένου τον εντόπισε αιμόφυρτο στο σπίτι και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Ο 72χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος για 51 ημέρες. Τον Οκτώβριο του 2025 έλαβε εξιτήριο, ωστόσο τρεις ημέρες αργότερα κατέληξε εξαιτίας των βαρύτατων τραυμάτων που είχε υποστεί.

Μετά από ενδελεχή έρευνα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 21χρονο (σήμερα) ως τον δράστη της ληστείας και της θανατηφόρας επίθεσης. Ο συλληφθείς ομολόγησε πλήρως την πράξη του, παραδεχόμενος ότι εισέβαλε στο σπίτι, τραυμάτισε θανάσιμα τον 72χρονο και διέφυγε με το χρηματικό ποσό.

