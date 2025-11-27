Εξηγήσεις από Μέρκελ: «Fake news» οι ισχυρισμοί ότι απέδωσα ευθύνη σε Πολωνία και Βαλτικές χώρες για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Άνγκελα Μέρκελ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι απέδωσε μερική ευθύνη στην Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής για το ξέσπασμα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές αυτές «fake news».

Σε συνέντευξή της στο γερμανικό δημόσιο δίκτυο Phoenix, η Μέρκελ υποστήριξε ότι οι δηλώσεις της παρερμηνεύθηκαν και ότι όσα της αποδίδονται δεν ειπώθηκαν ποτέ. «Πρέπει να το αποκαλέσει κανείς fake news, με την έννοια ότι δεν ειπώθηκε καθόλου», τόνισε, εξηγώντας ότι τα σχόλιά της αφορούσαν τη χρονική αλληλουχία γεγονότων όπως παρουσιάζονται στο βιβλίο της, Freiheit («Ελευθερία»).

Η πρώην καγκελάριος σημείωσε ότι επί έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της δεν υπήρξε καμία αντίδραση, μέχρι που ξέσπασε «μεγάλος θόρυβος» επειδή, όπως είπε, «σχεδόν κανείς δεν διαβάζει πια το πρωτότυπο».

Όταν ρωτήθηκε αν είχε σκοπό να επιρρίψει ευθύνη για το ξέσπασμα του πολέμου στην Πολωνία ή στις χώρες της Βαλτικής, η Μέρκελ ήταν κατηγορηματική: «Όχι. Αποτύχαμε όλοι — εγώ, όλοι οι υπόλοιποι — να αποτρέψουμε αυτόν τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων και των συνομιλιών μας με τους Αμερικανούς».

Οι αντιδράσεις προέκυψαν έπειτα από συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Οκτώβριο στο ουγγρικό μέσο Partizán, όπου αναφέρθηκε στην άρνηση της Πολωνίας και των Βαλτικών χωρών να επιτρέψουν άμεσες συνομιλίες μεταξύ της ίδιας, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν το καλοκαίρι του 2021, όταν η Μόσχα είχε αρχίσει να συγκεντρώνει στρατεύματα κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Οι ηγέτες της Πολωνίας και των Βαλτικών χωρών αντέδρασαν έντονα, θεωρώντας ότι η Μέρκελ τους απέδωσε έμμεση ευθύνη για την εισβολή που ακολούθησε έξι μήνες αργότερα.

Απαντώντας στις επικρίσεις, η Μέρκελ διευκρίνισε ότι λίγες ημέρες πριν από την πρότασή της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε συναντηθεί με τον Πούτιν. «Απλώς δεν θεωρούσα σωστό το ότι οι Ευρωπαίοι δεν επιδιώκαμε επίσης μια συνομιλία με τον Πούτιν, αφήνοντας αυτό αποκλειστικά στη διαχείριση της αμερικανικής κυβέρνησης», εξήγησε.

Όπως συμπλήρωσε, γι’ αυτό υποστήριξε την πρότασή της, η οποία τελικά συνάντησε αντίσταση. Υπογράμμισε όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν υπονοήθηκε «καταλογισμός ευθύνης» για το ποιος προκάλεσε τον πόλεμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



