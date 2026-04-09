Έξοδος Πάσχα: Πάνω από 20.000 επιβάτες φεύγουν ακτοπλοϊκώς από την Αττική

09 Απρ. 2026 20:36
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πασχαλινή έξοδος, με περισσότερους από 20.000 επιβάτες να αναχωρούν ακτοπλοϊκώς τη Μεγάλη Παρασκευή από τα λιμάνια της Αττικής, τα οποία λειτουργούν σε εντατικούς ρυθμούς.

Η εικόνα στα λιμάνια θυμίζει μια αδιάκοπη «πομπή» εκδρομέων που εγκαταλείπουν το αστικό κέντρο, αναζητώντας στιγμές ξεκούρασης και κατάνυξης στους νησιωτικούς προορισμούς.

Πειραιάς: Η μεγαλύτερη έξοδος

Από το λιμάνι του Πειραιάς και την πύλη της Τζελέπη πραγματοποιούνται συνολικά 16 δρομολόγια, με 12.338 επιβάτες να αναχωρούν.

Ο Πειραιάς συγκεντρώνει και φέτος το μεγαλύτερο μέρος της επιβατικής κίνησης, με οικογένειες και ταξιδιώτες να επιβιβάζονται στα πλοία από νωρίς το πρωί.

Αργοσαρωνικός: Αυξημένη ζήτηση για κοντινούς προορισμούς

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στον Αργοσαρωνικός, όπου εκτελούνται 23 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, καθώς και 15 δρομολόγια με υδροπτέρυγα.

Οι κοντινοί προορισμοί αποτελούν δημοφιλή επιλογή για όσους επιθυμούν σύντομες αποδράσεις χωρίς μεγάλες μετακινήσεις.

Ραφήνα και Λαύριο: Ισχυρή κινητικότητα

Στη Ραφήνα, η κίνηση παραμένει έντονη, με 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 5.690 ατόμων. Παράλληλα, εκτελούνται και 4 επιπλέον δρομολόγια προς το Μαρμάρι.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το λιμάνι του Λαύριο, όπου έχουν προγραμματιστεί 9 δρομολόγια, με περίπου 2.200 επιβάτες να αναχωρούν.

Κορύφωση της εξόδου

Η έξοδος των εκδρομέων κορυφώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, με τα λιμάνια της Αττικής να καταγράφουν υψηλή πληρότητα και αυξημένη κινητικότητα.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται έγκαιρα στα λιμάνια, καθώς η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

