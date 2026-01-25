Φάλαινα στον Παγασητικό Κόλπο, δίπλα σε ψαράδες! ΒΙΝΤΕΟ

Το θαλάσσιο θηλαστικό κολυμπούσε κοντά στο σκάφος τους

 

Φάλαινα στον Παγασητικό Κόλπο, δίπλα σε ψαράδες! ΒΙΝΤΕΟ
25 Ιαν. 2026 16:01
Pelop News

Eτριβαν τα μάτια τους οι ψαράδες στον Παγασητικό Κόλπο στον Βόλο, για να πειστούν ότι όντως έβλεπαν καλά! Δίπλα από το σκάφος τους εμφανίστηκε μία φάλαινα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε κανάλι του YouTube φαίνεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκονται οι ψαράδες, όταν ξαφνικά πετάγεται από το νερό μία φάλαινα.

Το θαλάσσιο θηλαστικό κολυμπάει κοντά στο σκάφος τους, ενώ σε ένα σημείο πετάει και νερό από τον φυσητήρα του.

Εντυπωσιακό είναι το πλάνο στο 5:05, όταν η φάλαινα βγαίνει σχεδόν ολόκληρη έξω από το νερό και φανερώνεται το μέγεθός της.

«Σπάνια και απίστευτη καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό κόλπο! Την ώρα που βρισκόμασταν στη θάλασσα, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα θέαμα που δεν βλέπεις κάθε μέρα στην Ελλάδα.

Το βίντεο είναι αυθεντικό και τραβήχτηκε στον Παγασητικό, καταγράφοντας από κοντά την παρουσία της φάλαινας.

