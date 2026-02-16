Φάμελλος από Μεσολόγγι: Καταγγελίες για ελλείψεις στο νοσοκομείο – Αναφορά και στις φωτογραφίες της Καισαριανής

Στο νοσοκομείο Μεσολογγίου βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος στο πλαίσιο περιοδείας του στην Αιτωλοακαρνανία, ασκώντας κριτική για την κατάσταση των υγειονομικών υπηρεσιών και τις ελλείψεις προσωπικού.

Όπως ανέφερε, η εικόνα που παρουσίασε το νοσοκομείο προκαλεί – κατά τον ίδιο – σοβαρό προβληματισμό, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την έλλειψη παιδιάτρου και τον περιορισμένο αριθμό μόνιμων γιατρών σε σχέση με τις οργανικές θέσεις. Παράλληλα έκανε λόγο για αυξημένη παρουσία συμβασιούχων και εργολαβικών συνεργασιών, που – όπως υποστήριξε – επηρεάζουν τη λειτουργία της μονάδας.

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου με προσλήψεις και ζήτησε την αυτονομία της δομής, τονίζοντας ότι η επαρκής παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί βασική ευθύνη της Πολιτείας.

Σε δηλώσεις του αναφέρθηκε επίσης στις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων στην Καισαριανή, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για το ιστορικό υλικό που ήρθε πρόσφατα στο φως. Τόνισε ότι, κατά την άποψή του, η Πολιτεία θα πρέπει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο ώστε το συγκεκριμένο αρχείο να περιέλθει στη δημόσια κατοχή και να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά και ιστορικά.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για τεκμήρια που συνδέονται με μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο της ελληνικής ιστορίας και, σύμφωνα με τον ίδιο, η διατήρησή τους στη δημόσια σφαίρα έχει συμβολική αλλά και παιδευτική σημασία.

