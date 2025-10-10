Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια άλλη, προοδευτική Ελλάδα» – Επίθεση στην κυβέρνηση για διαφθορά, αναποτελεσματικότητα και ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ανάγκη για μια προοδευτική Ελλάδα που θα βασίζεται σε νέο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, κατά την περιοδεία του στη Λακωνία, ασκώντας ταυτόχρονα δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της και τις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θεωρούν ότι τα δύο χαρακτηριστικά αυτής της κυβέρνησης είναι η διαφθορά και η αναποτελεσματικότητα. Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε μια άλλη Ελλάδα· μια προοδευτική Ελλάδα, που θα εγγυάται δημοκρατία, δικαιοσύνη, περιφερειακή ανάπτυξη και υγιή ανταγωνισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Φάμελλος, ο οποίος συναντήθηκε με παραγωγούς και εκπροσώπους των τοπικών φορέων, τόνισε ότι η έλλειψη στρατηγικού σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης οδηγεί σε στασιμότητα. «Δεν υπάρχει σχεδιασμός ούτε σε υποδομές, ούτε σε κίνητρα. Χρειάζεται ένα αναπτυξιακό κράτος με ρύθμιση και έλεγχο της αγοράς», δήλωσε.

Ειδική αναφορά έκανε στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι «οι “Χασάπηδες” και οι “Φραπέδες” έχουν αφαιρέσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ελληνική ύπαιθρο — το 1 δισ. από χαμένες επιδοτήσεις και το άλλο 1 δισ. από καθυστερήσεις πληρωμών». Όπως είπε, οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στην τοπική οικονομία, ζητώντας μια νέα κοινωνική συμφωνία και τοπική συνεργασία για την ανασύνταξη του αγροτικού τομέα.

«Η Ελλάδα δεν υπάρχει χωρίς παραγωγική δραστηριότητα και αξιοπρεπές εισόδημα στην ύπαιθρο. Αυτό προϋποθέτει κράτος τίμιο και δίκαιο», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισημαίνοντας πως το νέο μοντέλο πρέπει να στηριχθεί σε υποδομές, παιδεία, υγεία και τοπικά προϊόντα υψηλής αξίας, που θα αποτελέσουν «το brand name της Πελοποννήσου σε διεθνές επίπεδο».

Αναφερόμενος στα ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικότητας, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε πως «ένα κράτος δικαίου δεν κάνει διακρίσεις» και ότι απαιτείται ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών και των υπηρεσιών ασφάλειας.

«Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί την πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά όχι τις κοινωνικές λειτουργίες. Δεν έχουμε επαρκή μέσα και προσωπικό στην ύπαιθρο, ούτε ουσιαστική κοινωνική πολιτική. Μια κοινωνία δικαίου έχει και ασφάλεια και ίσα δικαιώματα στην πρόοδο και στην προκοπή», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

