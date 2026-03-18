Φάμελλος: Επιδιώκουμε ενιαίο προοδευτικό μέτωπο, προτάσεις κατά της ακρίβειας

Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ασκώντας κριτική τόσο στην οικονομική πολιτική όσο και στις διεθνείς επιλογές της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ακολουθεί «επικίνδυνη γραμμή» στην εξωτερική πολιτική, κάνοντας λόγο για ευθυγράμμιση με τις επιλογές των Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να εμφανιστεί ως εγγυητής σταθερότητας, ενώ –όπως ανέφερε– η πολιτική του οδηγεί σε φαινόμενα αισχροκέρδειας και διαφθοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιπτώσεις της διεθνούς συγκυρίας στην οικονομία, επισημαίνοντας ότι η ακρίβεια εντείνεται, ενώ τα κυβερνητικά μέτρα δεν επαρκούν για την αντιμετώπισή της. Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικό ζήτημα αποτελεί η λειτουργία των διυλιστηρίων, τα οποία χαρακτήρισε ως κομβικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των τιμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την κατάθεση τροπολογίας από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Βουλή, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες:

Προσωρινή αναστολή του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και φάρμακα

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επίπεδο της ΕΕ

Επιβολή ανώτατου ορίου στο περιθώριο διύλισης

Θέσπιση πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για τον περιορισμό φαινομένων αισχροκέρδειας

Ο κ. Φάμελλος επέκτεινε την κριτική του και σε ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, αναφερόμενος σε υποθέσεις όπως οι παρακολουθήσεις, το δυστύχημα των Τεμπών και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση και τη διαφάνεια.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, επανέλαβε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων, τονίζοντας ότι η συγκρότηση ενός ενιαίου πόλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για πολιτική αλλαγή. Όπως σημείωσε, η επιλογή αυτόνομης πορείας από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ενδέχεται να αποδειχθεί λανθασμένη στρατηγικά.

Παράλληλα, κάλεσε και άλλες δυνάμεις της Αριστεράς να αποσαφηνίσουν τη στάση τους, υπογραμμίζοντας ότι η ενότητα είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση κυβερνητικής προοπτικής. Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήμανε τον ρόλο του Αλέξης Τσίπρας ως καθοριστικό για τις εξελίξεις στον χώρο.

Τόνισε, τέλος, ότι οι «μοναχικές διαδρομές» δεν αποτελούν λύση, επιμένοντας πως η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να κινητοποιήσει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην οικονομική κατάσταση του κόμματος, σημειώνοντας ότι το χρέος που υπήρχε κατά την ανάληψη της ηγεσίας έχει μηδενιστεί και ότι προβλέπεται θετικό οικονομικό αποτέλεσμα για το τρέχον έτος. Επιπλέον, έκανε λόγο για ρυθμίσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την εξόφληση οφειλών προς εργαζομένους στα κομματικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και για ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας τους.

