Φάμελλος για ΕΛΤΑ: «Λουκέτα για να κρυφτεί σκάνδαλο – Κερδοφόρα τα 5 καταστήματα που κλείνουν στη Θεσσαλονίκη»

Από το κατάστημα ΕΛΤΑ της Πυλαίας, το οποίο παραμένει κλειστό εδώ και έναν μήνα, ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τα λουκέτα σε 204 καταστήματα ως «βιτρίνα» για να καλύψει σκάνδαλο 250 εκατ. ευρώ, μιλώντας για ψευδή στοιχεία περί μη βιωσιμότητας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στην κυβέρνηση για την απόφαση να κλείσει 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ, χαρακτηρίζοντάς την κίνηση «προπέτασμα καπνού» για τη συγκάλυψη ενός μεγάλου σκανδάλου. Βρισκόμενος στο κατάστημα ΕΛΤΑ της Πυλαίας, που παραμένει κλειστό εδώ και έναν μήνα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είχε ενισχύσει οικονομικά τον οργανισμό με 250 εκατ. ευρώ για τη βιωσιμότητά του, αλλά σήμερα εμφανίζει τα καταστήματα ως μη λειτουργικά.

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «χρυσές αμοιβές» στελεχών και παράλληλα για σχέδιο εκποίησης περιουσιακών στοιχείων των ΕΛΤΑ, επισημαίνοντας ότι τα κέντρα διαλογής βρίσκονται ήδη σε διαδικασία πώλησης. Ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση «λέει ψέματα» σχετικά με τη βιωσιμότητα συγκεκριμένων καταστημάτων, τονίζοντας πως το ΕΛΤΑ Πυλαίας –που εξυπηρετεί περίπου 50.000 κατοίκους– ήταν κερδοφόρο το 2024, με θετικό αποτέλεσμα 80.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, πέντε καταστήματα στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης –σε Διαβατά, Αγία Τριάδα, Πυλαία, Πανεπιστήμιο και Δικαστήρια– είχαν συνολικά κέρδη που προσεγγίζουν το μισό εκατομμύριο ευρώ το 2024.

Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να εξυπηρετήσει ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών, αντί να αξιοποιήσει τα ΕΛΤΑ στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των μικροδεμάτων, όπου –όπως είπε– θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό στήριγμα για την κοινωνία και την περιφέρεια. «Το λουκέτο πρέπει να πάει στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

