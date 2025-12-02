Φάμελλος για ΕΛΤΑ: «Λουκέτα για να κρυφτεί σκάνδαλο – Κερδοφόρα τα 5 καταστήματα που κλείνουν στη Θεσσαλονίκη»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας τη για «τεχνητή χρεοκοπία» των ΕΛΤΑ και για σχέδιο εκποίησης, την ώρα που –όπως είπε– κλείνουν ακόμη και κερδοφόρα καταστήματα.

Φάμελλος για ΕΛΤΑ: «Λουκέτα για να κρυφτεί σκάνδαλο - Κερδοφόρα τα 5 καταστήματα που κλείνουν στη Θεσσαλονίκη»
02 Δεκ. 2025 12:39
Pelop News

Από το κατάστημα ΕΛΤΑ της Πυλαίας, το οποίο παραμένει κλειστό εδώ και έναν μήνα, ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τα λουκέτα σε 204 καταστήματα ως «βιτρίνα» για να καλύψει σκάνδαλο 250 εκατ. ευρώ, μιλώντας για ψευδή στοιχεία περί μη βιωσιμότητας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στην κυβέρνηση για την απόφαση να κλείσει 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ, χαρακτηρίζοντάς την κίνηση «προπέτασμα καπνού» για τη συγκάλυψη ενός μεγάλου σκανδάλου. Βρισκόμενος στο κατάστημα ΕΛΤΑ της Πυλαίας, που παραμένει κλειστό εδώ και έναν μήνα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είχε ενισχύσει οικονομικά τον οργανισμό με 250 εκατ. ευρώ για τη βιωσιμότητά του, αλλά σήμερα εμφανίζει τα καταστήματα ως μη λειτουργικά.

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «χρυσές αμοιβές» στελεχών και παράλληλα για σχέδιο εκποίησης περιουσιακών στοιχείων των ΕΛΤΑ, επισημαίνοντας ότι τα κέντρα διαλογής βρίσκονται ήδη σε διαδικασία πώλησης. Ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση «λέει ψέματα» σχετικά με τη βιωσιμότητα συγκεκριμένων καταστημάτων, τονίζοντας πως το ΕΛΤΑ Πυλαίας –που εξυπηρετεί περίπου 50.000 κατοίκους– ήταν κερδοφόρο το 2024, με θετικό αποτέλεσμα 80.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, πέντε καταστήματα στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης –σε Διαβατά, Αγία Τριάδα, Πυλαία, Πανεπιστήμιο και Δικαστήρια– είχαν συνολικά κέρδη που προσεγγίζουν το μισό εκατομμύριο ευρώ το 2024.

Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να εξυπηρετήσει ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών, αντί να αξιοποιήσει τα ΕΛΤΑ στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των μικροδεμάτων, όπου –όπως είπε– θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό στήριγμα για την κοινωνία και την περιφέρεια. «Το λουκέτο πρέπει να πάει στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:53 Στο πλευρό των παραγωγών ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος
14:52 Συλλήψεις στις Βρυξέλλες: Στο στόχαστρο η Μογκερίνι για υπόθεση απάτης με ευρωπαϊκά κονδύλια
14:49 48ωρη απεργία ταξί: Κατασκήνωση έξω από το Υπουργείο Μεταφορών και προειδοποίηση για κλιμάκωση
14:45 Πήλιο: Πέθανε και το τελευταίο κουτάβι που είχε διασωθεί μετά την ρίψη σε γκρεμό
14:41 Ελευσίνα: 14χρονος συνελήφθη με κλεμμένο δίκυκλο μετά από καταδίωξη
14:38 Ζάκυνθος: Αλλοδαπός πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε κοκαΐνη και κάνναβη
14:33 Παπαστεργίου: Νέο σύστημα καμερών με άμεση ειδοποίηση στον οδηγό και ψηφιακές κλήσεις
14:28 Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχαμάντ Σινό – Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
14:23 Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη για απόπειρα βιασμού σε αεροδρόμιο του Λονδίνου
14:22 Ανάβυσσος: Μοτοσικλέτα «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο και έμεινε όρθια – Το ασυνήθιστο τροχαίο που τράβηξε τα βλέμματα ΦΩΤΟ
14:15 Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 16χρονο μετά από καταδίωξη – Στο αυτόφωρο και ο πατέρας του
14:10 Ξανακλείνουν οι αγρότες τα σύνορα στους Ευζώνους -Ενίσχυση του μπλόκου με πάνω από 150 τρακτέρ
14:08 Στο Αγρίνιο η ταφή του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα – «Ασχολούμαι μόνο με τον άγγελό μου», λέει ο πατέρας του
14:04 Σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα: Κατασχέθηκαν ποσότητες κρυσταλλικής ουσίας, κάνναβης και LSD
14:00 Συμπληρώνεται ο χάρτης των Δικηγορικών Συλλόγων: Βγήκαν τα ΔΣ, μένουν οι πρόεδροι – Τα μέλη που εκλέγονται σε Πάτρα, Αιγιάλεια, Καλάβρυτα
13:54 Τρία άτομα τραυματίες μετά από πρόσκρουση σε κολόνα στην Πειραιώς ΦΩΤΟ
13:49 Αντιδράσεις στην Ιταλία: Έφτιαξαν παγοδρόμιο γύρω από το άγαλμα του Παβαρότι ΒΙΝΤΕΟ
13:46 Ελεύθερος με όρους ο 39χρονος ταξιτζής για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
13:42 Νέα φωτιά στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαζαρίδης καταγγέλλει «απειλές» από τη Λιακούλη
13:32 Πάτρα: Έγκυος εγκλωβίστηκε σε τροχαίο στην Παραλία – Συναγερμός για τον απεγκλωβισμό της ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ