Φάμελλος για ΕΛΤΑ: «Προσβολή της Βουλής και καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των ΕΛΤΑ, κάνοντας λόγο για «προσβολή της Βουλής» και καταλογίζοντας ευθύνες για αναβολή της συνεδρίασης με στόχο τη συγκάλυψη ακόμη ενός σκανδάλου.

Ο κ. Φάμελλος έθεσε ζήτημα κοινοβουλευτικής δεοντολογίας, τονίζοντας ότι η δημοκρατική λειτουργία δεν μπορεί να υποκαθίσταται από αποφάσεις «εν κρυπτώ», ρουσφετολογικές πρακτικές και τετελεσμένα γεγονότα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «αυτό λέγεται Δημοκρατία και όχι διαχείριση με ρουσφέτια και παρασκηνιακές αποφάσεις».

Απαντώντας στις κυβερνητικές αιχμές ότι «για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ», παρέπεμψε στις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, ο οποίος –όπως σημείωσε– παραδέχτηκε ότι ο οργανισμός ήταν κερδοφόρος το 2020. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στα 280 εκατ. ευρώ που διοχετεύθηκαν στα ΕΛΤΑ εκείνη τη χρονιά, διερωτώμενος αν επρόκειτο για στήριξη ενός βιώσιμου οργανισμού ή για εξυπηρέτηση «γαλάζιων ακρίδων».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για σειρά κυβερνητικών ευθυνών, επικαλούμενος αναθέσεις άνω των 800.000 ευρώ προς τον κ. Πάτση την περίοδο 2020-2022, αλλά και γενικότερα ένα «όργιο απευθείας αναθέσεων και παρανομιών» στη διαχείριση των ΕΛΤΑ. Αναφέρθηκε ακόμη σε προσλήψεις με παράκαμψη του ΑΣΕΠ και σε κατατμήσεις συμβάσεων, σχολιάζοντας σκωπτικά ότι πρόκειται για «αριστεία στη διαφθορά».

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, η κυβερνητική πολιτική οδηγεί αφενός στη σπατάλη δημόσιου χρήματος και αφετέρου στο κλείσιμο καταστημάτων, προς όφελος ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφορών. Όπως είπε, το σχέδιο της κυβέρνησης είναι «ό,τι αρπάξουμε και να βολέψουμε και τους μεγάλους», επαναλαμβάνοντας το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για πλήρη ανάκληση της απόφασης και όχι επιλεκτικό άνοιγμα «κάποιων» καταστημάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε κερδοφόρα καταστήματα σε περιοχές χωρίς εναλλακτική εξυπηρέτηση, σημειώνοντας ότι πρέπει να επαναλειτουργήσουν άμεσα, ενώ υπογράμμισε ότι δήμοι, τοπικές κοινωνίες και αγρότες αντιδρούν μαζικά στις κυβερνητικές επιλογές.

Κλείνοντας, προανήγγειλε περαιτέρω κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, υποστηρίζοντας ότι προκύπτει σοβαρό οικονομικό σκάνδαλο με αδιαφάνεια, ρουσφέτια και ατασθαλίες. Ζήτησε την άμεση κατάθεση του πορίσματος των ορκωτών ελεγκτών για τα ελλείμματα των ΕΛΤΑ, το οποίο –όπως είπε– παραμένει από το 2023 στα συρτάρια του Υπερταμείου, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σύστασης εξεταστικής επιτροπής, επιρρίπτοντας ευθύνες και σε πολιτικά πρόσωπα.

