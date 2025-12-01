Φάρσα βόμβας στα δικαστήρια Ευελπίδων, λήξη συναγερμού

Έλεγχος από Πυροσβεστική και ΤΕΕΜ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Φάρσα βόμβας στα δικαστήρια Ευελπίδων, λήξη συναγερμού
01 Δεκ. 2025 10:22
Pelop News

Τηλεφώνημα για βόμβα προκάλεσε πρωινό συναγερμό σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, χωρίς να χρειαστεί εκκένωση του κτιρίου.

Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων

Άγνωστοι τηλεφώνησαν σε τηλεφωνικό σταθμό και απείλησαν για ύπαρξη βόμβας στον χώρο των δικαστηρίων. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) εξοπλισμένο με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο.

Ο έλεγχος διεξήχθη γρήγορα και ενδελεχώς, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε ύποπτο. Ο συναγερμός λήφθηκε στις 10:05 π.μ., επιβεβαιώνοντας ότι επρόκειτο για ψευδή καταγγελία.

