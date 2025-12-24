Φενερμπαχτσέ: Συνελήφθη ο πρόεδρός της, είναι μπλεγμένος σε υπόθεση ναρκωτικών!

24 Δεκ. 2025 21:54
Στην Τουρκία τα σκάνδαλα δεν έχουν τελειωμό. Λίγο διάστημα μετά την αποκάλυψη της μεγάλης υπόθεσης του παράνομου στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο της χώρας, στο οποίο είναι μπλεγμένοι παίκτες, διαιτητές, αλλά και παράγοντες, έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος της Φενέρμπατχσε, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα (24/12/2025).

Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση δεν σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, αλλά με υπόθεση ναρκωτικών, καθώς ο Σαράν κατηγορείται για παροχή ναρκωτικών ουσιών και για διευκόλυνση στη χρήση τους.

Την είδηση της σύλληψης του Σαράν, ο οποίος εξελέγη πρόεδρός της τον περασμένο Σεπτέμβριο, γνωστοποίησε η τουρκική ομάδα μέσω δημόσιας ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θυμίζουμε ότι πριν από μερικές ημέρες είχε κληθεί να καταθέσει στην υπόθεση για την οποία κατηγορείται.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Ο πρόεδρός μας, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής από το Προεδρικό Γραφείο της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως ακριβώς έχει κάνει μέχρι στιγμής.

Το έργο που επιτελείται σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας θα συνεχιστεί αδιάκοπα. Ο πρόεδρός μας θα αφήσει πίσω του αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου μας και οι δικηγόροι του προέδρου μας, Σαντετίν Σαράν, συνοδεύουν τον πρόεδρό μας σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Με την παρούσα ενημερώνουμε το κοινό», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.

