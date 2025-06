Φεστιβάλ «Οινοξένεια 2025»: Ενας μοναδικός θεσμός με πανελλήνια απήχηση, διπλή πρεμιέρα, πλούσιες δράσεις

Το Φεστιβάλ «Οινοξένεια», ένας εδραιωμένος πλέον και καταξιωμένος πανελληνίως θεσμός για την περιοχή της Αιγιάλειας και της ευρύτερης περιοχής, γιορτάζει φέτος τα 12 χρόνια παρουσίας του και ετοιμάζει πολλαπλές εμπειρίες στην περιοχή.

Πρώτη καινοτομία ότι το Φεστιβάλ ξεκινάει για πρώτη φορά Ιούνιο, ενώ πάντα ξεκινούσε μέσα Αυγούστου.

Το Φεστιβάλ προσκαλεί «όλο τον κόσμο» σε ένα καλοκαιρινό ταξίδι με οδηγό τον οίνο, την ανθρώπινη δημιουργικότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Αιγιάλειας, όπου για 10 ημέρες οι αμπελώνες, τα οινοποιεία, οι πλατείες και οι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής ζωντανεύουν με δράσεις που συνδυάζουν το κρασί, τη γαστρονομία, τη φύση, τη μουσική και την τέχνη. Το φετινό θέμα «Ανθρώπων Εργα» είναι αφιερωμένο στη δημιουργική δύναμη των ανθρώπων πίσω από τον αμπελώνα, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Από σήμερα Δευτέρα 23/06/2025 μέχρι την Τρίτη 2 Ιουλίου, ένα πλήθος εκδηλώσεων θα γεμίσει την αρχή της καλοκαιρινής περιόδου, αναδεικνύοντας όπως κάθε χρόνο τα τοπία και τις γεύσεις της Αιγιάλειας.

Συναυλίες, κινηματογράφος, παιδικά workshops, γαστρονομικά και οινικά events θα πραγματοποιηθούν σε όλη την επικράτεια του Δήμου Αιγιαλείας, από το τους αμπελώνες του ημιορεινού χωριού Αρραβωνίτσα και τον κήπο του Πολύκεντρου στη Μυρτιά, τις πλατείες ημιορεινών οικισμών, τα οινοποιεία και τα εστιατόρια μέχρι το Δερβένι και το Αρχαίο Θέατρο της Αιγείρας!

Η φετινή θεματική του φεστιβάλ έχει ως θέμα «Ανθρώπων Εργα» και αναδεικνύει και τιμά τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από κάθε δημιουργία, κάθε όραμα κάθε μεγάλη ιδέα, κάθε μεγάλο έργο τέχνης ή πίσω από ένα μεγάλο κρασί παλαίωσης!

Γέφυρα των δύο μεγάλων Φεστιβάλ της Αιγιάλειας: Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Αιγίου, «Θ. Αγγελόπουλος» έριξε αυλαία χθες. Και τα Οινοξένεια ανοίγουν αυλαία αύριο.

Την ενδιάμεση μέρα, σήμερα, τα Οινοξένεια κάνουν μια πρόγευση και προβάλλουν ταινίες με θέμα το κρασί, τη γαστρονομία, την ύπαιθρο.

Οι προβολές θα αρχίσουν στις 8.30μ.μ. στο προαύλιο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου στο Αίγιο.

Η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει αύριο (8.30μ.μ.) στους Αμπελώνες Στο χωριό Αρραβωνίτσα, ανεβαίνοντας από Σελιανίτικα-Συνανιά.

Το μενού έχει μουσική βραδιά με συναυλία σε ένα πληθωρικό ταξίδι χωρίς όρια με δύο πιάνα, ντραμς, κοντραμπάσο, ούτι και φωνή μέσα στο μυστηριακό τοπίο των αμπελώνων της Αιγιάλειας. Δύο ξεχωριστές πιανιστικές προσωπικότητες, ο Χρήστος Παπαγεωργίου και ο Αναστάσιος Πάππας συναντιούνται με αφορμή την αγάπη τους για τη μουσική πολλών διαφορετικών στυλ. Το σχήμα συμπληρώνουν οι καταξιωμένοι μουσικοί Τάκης Καπογιάννης στο κοντραμπάσο, Σεραφείμ Μπέλλος στα ντραμς, Αλέκος Βρέτος στο ούτι και η μοναδικής αισθαντικότητας σοπράνο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Τζίνα Φωτεινοπούλου.

Το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια, ο Δήμος Αιγιαλείας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ιδρυμα Κωνσταντακόπουλου/Costa Navarino και το Ιδρυμα Κουτσοχέρα, η Περιφερειακή Ενωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Καλαβρύτων ενώνουν δυνάμεις και στηρίζουν το μεγάλο Φεστιβάλ της Αχαΐας και της Βόρειας Πελοποννήσου. Μεγάλος χορηγός η Ολυμπία Οδός.

Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη του ΗΑΤΤΑ, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων.

Μεγάλος χορηγός επικοινωνίας το περιοδικό Γαστρονόμος, υποστηρικτές οι The WineLovers, το CarpeVinum|A8ηΝΕΑ, το Say Yes To The Press και Media Partners το Pelop.gr και το IonianTV.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News