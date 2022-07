Φιλιππίνες: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά τον ισχυρό σεισμό – Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τσουνάμι

Τουλάχιστον δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τις Φιλιππίνες σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με το Bloomberg. Σύμφωνα με το CNN Φιλιππίνων, δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι.

H καταστροφική σεισμική δόνηση μετρήθηκε στα 7,1 Ρίχτερ και έπληξε τις βόρειες Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS). Αρχικά το USGS εκτίμησε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,8 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Άλλες μετρήσεις αναφέρουν ότι ο σεισμός ήταν της τάξης των 7 Ρίχτερ.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

🚨#BREAKING: A Powerful magnitude 7.3 earthquake has hit the Philippines,

📌#Philippines l #Asia

A magnitude 7.3 earthquake has hit the Philippines, with reports of significant damage has occurred. As It was felt strongly in metro Manila, and all buildings have been evacuated. pic.twitter.com/G6SqC1akFq

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 27, 2022