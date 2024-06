Φιλιππίνες: Κρύα λάβα πλημμύρισε χωριό μετά την έκρηξη ηφαιστείου ΒΙΝΤΕΟ

Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές στις κεντρικές Φιλιππίνες μετά από ηφαιστειακή έκρηξη, προκαλώντας πλημμύρες με “κρύα λάβα” σε ένα χωριό.

Η έκρηξη του ηφαιστείου Mayon, που βρίσκεται στην επαρχία Albay, εκτόξευσε τέφρα και φερτές ύλες στον ουρανό, οι οποίες στη συνέχεια παρασύρθηκαν από τις βροχοπτώσεις και κατέληξαν σε πλημμύρες.

Η έκρηξη του ηφαιστείου Κανλαόν, στη νήσο Νέγκρος, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας εκτόξευσε στήλες τέφρας, βράχους και αέρα σε ύψος πέντε χιλιομέτρων υποχρεώνοντας τις Αρχές των Φιλιππίνων να ακυρώσουν δεκάδες πτήσεις και να απομακρύνουν εκατοντάδες περιοίκους.

Lahar flow was observed in several towns in La Castellana in Negros Occidental near Mt. Kanlaon in the Philippines, which erupted on Monday evening. The lahar flow was triggered by heavy rains.

📹 @pnagovph

📷 Mt. Kanlaon Natural Park pic.twitter.com/VL0USOjU73

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 5, 2024