Φίλιππος Φραντζής: «Με συγκέντρωση για τη νίκη, την ώθηση ο κόσμος»

Ο φόργουορντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για το παιχνίδι με τη Σαρωνίδα και το πρωτάθλημα της National League 1

16 Οκτ. 2025 17:07
Pelop News

«Οι πρώτες δύο αγωνιστικές μας έδειξαν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο αμφίρροπο από το περσινό. Δεν υπάρχουν φαβορί και ομάδες χαμηλότερης ταχύτητας. Όλες μπορούν να νικήσουν, αλλά και να ηττηθούν παντού. Εμείς κάναμε μία ήττα εκτός έδρας από τον Έσπερο Καλλιθέας, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως κακή γιατί ο αντίπαλος ήταν ομάδα στα μέτρα μας. Έτσι πλέον το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Σαρωνίδα είναι για εμάς must win, πιο must δεν πάει ». Αυτά υπογράμμισε ο έμπειρος φόργουορντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Φίλιππος Φραντζής, σχολιάζοντας τόσο την εικόνα του πρωταθλήματος της National League 1 στο ξεκίνημα της σεζόν, την ήττα από τον Έσπερο Καλλιθέας και παράλληλα έδωσε το σύνθημα για τη νίκη για το εντός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί το Σάββατο με τη Σαρωνίδα.

Για τη Σαρωνίδα ο Φίλιππος Φραντζής επισήμανε τα εξής: «Είναι η ευχάριστη έκπληξη. Σουτάρουν καλά, έχουν τρομερά ποσοστά στο τρίποντο, παίζουν ελεύθερο μπάσκετ και γρήγορο. Εμείς θα πρέπει αυτό να το σταματήσουμε. Να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας για να πάρουμε τη νίκη και να προχωρήσουμε παρακάτω».

Παράλληλα ο Φίλιππος Φραντζής κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας τονίζοντας: «Μου άρεσε και χαρήκαμε πάρα πολύ που ήταν ασφυκτικά γεμάτο το γήπεδο μας στην πρεμιέρα με τον Ηλυσιακό. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και ο κόσμος βοήθησε για να έρθει το αποτέλεσμα. Ελπίζω και με τη Σαρωνίδα το γήπεδο να είναι γεμάτο, να πάρουμε ώθηση από την κερκίδα και να φτάσουμε στη νίκη».
