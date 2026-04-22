Μια οργάνωση που παρουσιάζεται ως Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI) βρέθηκε στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση μηνύματος με απειλές κατά του Ντόναλντ Τραμπ και της οικογένειάς του. Το περιεχόμενο του μηνύματος έχει προβληθεί από διεθνή και περιφερειακά μέσα, όμως η αυθεντικότητά του και ο ακριβής βαθμός σύνδεσης της ομάδας με το ιρανικό κράτος δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από αμερικανικές αρχές σε δημόσιο επίπεδο. Το Jerusalem Post μετέδωσε ότι η ομάδα φέρεται να απηύθυνε ευθείες απειλές κατά του Τραμπ και της Ιβάνκα Τραμπ μέσω καναλιών που θεωρούνται προσκείμενα στο ιρανικό καθεστώς.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερο βάρος επειδή η HAYI έχει αναφερθεί και στο πλαίσιο των ερευνών για σειρά επιθέσεων σε εβραϊκούς στόχους στο Λονδίνο. Το Reuters ανέφερε ότι η βρετανική αστυνομία εξετάζει εάν υπάρχει ιρανική σύνδεση πίσω από επανειλημμένες απόπειρες εμπρησμού σε συναγωγές και άλλους εβραϊκούς χώρους στην πρωτεύουσα, ενώ η ομάδα είχε αναλάβει την ευθύνη για ορισμένα από τα περιστατικά.

🚨 IRAN-LINKED GROUP CALLS FOR ASSASSINATION OF TRUMP An alleged Iranian front group, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), has issued a direct call for Americans to kill U.S. President Donald Trump. The group also threatened Ivanka Trump, claiming she “was on the verge of… pic.twitter.com/oV1uI3Apx7 — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 22, 2026

Σύμφωνα με το Associated Press, ένας 17χρονος παραδέχθηκε την εμπλοκή του σε εμπρηστική επίθεση στη Kenton United Synagogue, σε μία από τις υποθέσεις που εντάσσονται στο ίδιο κύμα περιστατικών. Το AP σημειώνει επίσης ότι η αστυνομία εξετάζει πιθανές διασυνδέσεις με την HAYI, την οποία περιγράφει ως ομάδα με ιρανικές συνδέσεις που έχει αναλάβει ευθύνη για πολλές επιθέσεις στην Ευρώπη εναντίον στόχων που συνδέονται με εβραϊκές ή ισραηλινές κοινότητες.

Στο μικροσκόπιο οι επιθέσεις στο Λονδίνο

Οι βρετανικές αρχές έχουν εντείνει τις έρευνες μετά από αλλεπάλληλα συμβάντα, ανάμεσά τους επιθέσεις σε συναγωγές, σε ασθενοφόρα εβραϊκής κοινότητας και σε άλλες συνδεδεμένες εγκαταστάσεις. Το Reuters κατέγραψε ότι οι έρευνες κινούνται και προς την κατεύθυνση πιθανής χρήσης πληρωμένων εντολοδόχων ή μεσαζόντων για τέτοιες ενέργειες, κάτι που συνάδει με την ευρύτερη ανησυχία στη Βρετανία για υβριδικές επιθέσεις μέσω αντιπροσώπων.

🔴 JUST IN Police have shut down a park in Kensington as 2 drones containing RADIOACTIVE and CARCINOGENIC material found looking to target the Israeli embassy in London. Islamist Iranian-linked group Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia has reportedly taken responsibility. This… pic.twitter.com/EnoTdikvhE — Kosher (@koshercockney) April 17, 2026

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε πολλές συλλήψεις. Σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ του Guardian, συνολικά 23 άτομα είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών μέχρι σήμερα, ενώ αρκετοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τον εμπρησμό. Στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι οι Αρχές ερευνούν εάν πίσω από τις πράξεις βρίσκονται πρόσωπα που πληρώθηκαν για να ενεργήσουν για λογαριασμό ιρανικών συμφερόντων.

Το σκέλος των απειλών κατά Τραμπ

Ως προς το κομμάτι των απειλών κατά του Αμερικανού προέδρου, η εικόνα παραμένει πιο θολή. Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναπαράγουν το περιεχόμενο ανακοίνωσης αποδιδόμενης στην HAYI, όμως δεν έχει υπάρξει, τουλάχιστον έως τώρα, δημόσια ανακοίνωση από τις αμερικανικές Αρχές που να επιβεβαιώνει το εύρος ή την αξιοπιστία των συγκεκριμένων απειλών. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο σκέλος πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή και χωρίς απόλυτες διατυπώσεις.

Είναι πάντως γεγονός ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν εδώ και καιρό ιρανικές απειλές κατά αμερικανικών στόχων. Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι έκθεση του FBI προειδοποιούσε για επίμονη ιρανική απειλή εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών και εβραϊκών στόχων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πλαίσιο αυτό εξηγεί γιατί τέτοια δημοσιεύματα αντιμετωπίζονται με αυξημένη σοβαρότητα από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ένταση σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ήδη επιβαρυμένο κλίμα, όπου οι εντάσεις γύρω από το Ιράν δεν περιορίζονται στη Μέση Ανατολή αλλά αγγίζουν και την ευρωπαϊκή ασφάλεια και το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εξελίξεις στο Λονδίνο, οι συλλήψεις, αλλά και η εμφάνιση ακραίας ρητορικής κατά του Τραμπ, ενισχύουν την ανησυχία για ένα πλέγμα επιθετικών ενεργειών χαμηλότερης έντασης αλλά υψηλού συμβολισμού.

Για την ώρα, το βέβαιο είναι ότι οι βρετανικές έρευνες προχωρούν, ενώ το σκέλος των απειλών κατά του Τραμπ αντιμετωπίζεται ως πολύ σοβαρό αλλά όχι πλήρως διασταυρωμένο σε όλα του τα σημεία. Αυτό καθιστά αναγκαία τη μεγάλη προσοχή τόσο στη διατύπωση όσο και στην αξιολόγηση των πηγών γύρω από την υπόθεση.

