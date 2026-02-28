Final-8 Rising Stars: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 77-66

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Final-8 του Rising Stars της ΕΟΚ, το οποίο φιλοξενείται στο «Promitheas Park».

Final-8 Rising Stars: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 77-66 Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ
28 Φεβ. 2026 18:52
Pelop News

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 77-66 στον πρώτο ημιτελικό του Final-8 του Rising Stars και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» πλέον στρέφουν την προσοχή τους στον δεύτερο ημιτελικό, περιμένοντας να μάθουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι ΔΕΚΑ – Προμηθέας Πατρών.

Η ΑΕΚ μπήκε πιο συγκεντρωμένη στην αναμέτρηση και πατούσε καλύτερα στο παρκέ στα πρώτα λεπτά, έχοντας πιο καθαρές επιθετικές επιλογές. Με καλάθι του Ιωάννου προηγήθηκε 12-5 στο 3’, δείχνοντας από νωρίς διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα. Μπουζούλας και Γκίκας έφεραν το παιχνίδι στον πόντο (13-14), ενώ ο Νικολάου με τρίποντο έδωσε ερυθρόλευκο προβάδισμα (16-15, 6’).

Final-8 Rising Stars: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 77-66
Final-8 Rising Stars: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 77-66
Final-8 Rising Stars: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 77-66

Η απάντηση των «κιτρινόμαυρων» ήρθε με τον Τζελέπη και τον Γεωργόπουλο να ευστοχούν σε διαδοχικά τρίποντα για το 23-21 στο 8’, με την ΑΕΚ να κρατά το προβάδισμα μέχρι το φινάλε της πρώτης περιόδου (25-23), σε ένα δεκάλεπτο με υψηλό ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται διαρκώς σε απόσταση αναπνοής. Στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνά του και βρήκε ρυθμό στο ανοιχτό γήπεδο, με τον Μπουζούλα και τον Νικολάου να δίνουν προβάδισμα πέντε πόντων (32-27, 14’). Η ΑΕΚ αντέδρασε ξανά, με τον Ιωάννου να ευστοχεί από τα 6,75 μ. (32-31, 15’) και τον Βανδώρο να προσπερνά για το 33-32. Ο coach Παντελάκης, βλέποντας την ομάδα του να χάνει γρήγορα το μομέντουμ, κάλεσε τάιμ άουτ και η αντίδραση ήταν άμεση. Με σωστά δομημένες επιθέσεις μετά τη διακοπή, οι «ερυθρόλευκοι» ανέκτησαν το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 42-36, έχοντας τον Βαγγέλη Μπουζούλα σε εξαιρετική βραδιά με 13 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Final-8 Rising Stars: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 77-66
Final-8 Rising Stars: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 77-66
Final-8 Rising Stars: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 77-66

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (52-41, 24’) με δύο βολές του Καζιάνη. Ο Ιωάννου προσπάθησε να κρατήσει την ΑΕΚ κοντά στο σκορ, μειώνοντας στους επτά (52-45, 25’), όμως οι Πειραιώτες διατηρούσαν τον έλεγχο και έφτασαν ξανά στο +10 (55-45, 27’). Ο Λευτέρης Καλογήρου κάλεσε τάιμ άουτ βλέποντας την ομάδα του να δυσκολεύεται επιθετικά, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 59-51.

Με το ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ο Ολυμπιακός ανέβασε τη διαφορά στους 12 (65-53, 33’), δείχνοντας έτοιμος να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη. Η ΑΕΚ αντέδρασε και μείωσε στους πέντε με τον Φύτρο, όμως το παιχνίδι άλλαξε εκ νέου ισορροπία όταν ο Μπουζούλας αποχώρησε με πέμπτο φάουλ, έχοντας μέχρι εκείνο το σημείο 21 πόντους και όντας ο κορυφαίος της αναμέτρησης. Παρά την απουσία του, ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις από άλλους πρωταγωνιστές. Ο Νόττας με το πρώτο του καλάθι, τρίποντο, ο Γκίκας και ο Χιαδεμένος επίσης από την περιφέρεια εκτόξευσαν γρήγορα τη διαφορά στους 13 πόντους, δύο λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά το αποτέλεσμα.

Το τελικό 77-66 βρήκε τον Ολυμπιακό νικητή σε ένα παιχνίδι με ένταση και ποιότητα, όπου η αμυντική συνέπεια και οι σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των Πειραιωτών.

Διαιτητές: Παναγιώτης-Δώνης-Βογιάκης.
.
Δεκάλεπτα: 23-25, 42-36, 59-51, 77-66.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παντελάκης): Νόττας 3 (1), Κουμπούλης 1, Νικολάου 12 (2), Χαϊδεμένος 15 (1), Καζιάνης 5, Μαλάκος 2, Γκίκας 10, Μπουζούλας 21, Τουρής 8.

ΑΕΚ (Καλογήρου): Ιωάννου 13 (1), Πουρνάρας 13 (1), Κωνσταντίνου 2, Φύτρος 15 (2), Γκριτζάλης, Γεωργόπουλος 8 (2), Μπιλιώνης 10, Παπαθεοδώρου, Τζελέπης 3 (1), Βανδώρος 2.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ