Final-8 Rising Stars: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 77-66

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 77-66 στον πρώτο ημιτελικό του Final-8 του Rising Stars και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» πλέον στρέφουν την προσοχή τους στον δεύτερο ημιτελικό, περιμένοντας να μάθουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι ΔΕΚΑ – Προμηθέας Πατρών.

Η ΑΕΚ μπήκε πιο συγκεντρωμένη στην αναμέτρηση και πατούσε καλύτερα στο παρκέ στα πρώτα λεπτά, έχοντας πιο καθαρές επιθετικές επιλογές. Με καλάθι του Ιωάννου προηγήθηκε 12-5 στο 3’, δείχνοντας από νωρίς διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα. Μπουζούλας και Γκίκας έφεραν το παιχνίδι στον πόντο (13-14), ενώ ο Νικολάου με τρίποντο έδωσε ερυθρόλευκο προβάδισμα (16-15, 6’).

Η απάντηση των «κιτρινόμαυρων» ήρθε με τον Τζελέπη και τον Γεωργόπουλο να ευστοχούν σε διαδοχικά τρίποντα για το 23-21 στο 8’, με την ΑΕΚ να κρατά το προβάδισμα μέχρι το φινάλε της πρώτης περιόδου (25-23), σε ένα δεκάλεπτο με υψηλό ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται διαρκώς σε απόσταση αναπνοής. Στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνά του και βρήκε ρυθμό στο ανοιχτό γήπεδο, με τον Μπουζούλα και τον Νικολάου να δίνουν προβάδισμα πέντε πόντων (32-27, 14’). Η ΑΕΚ αντέδρασε ξανά, με τον Ιωάννου να ευστοχεί από τα 6,75 μ. (32-31, 15’) και τον Βανδώρο να προσπερνά για το 33-32. Ο coach Παντελάκης, βλέποντας την ομάδα του να χάνει γρήγορα το μομέντουμ, κάλεσε τάιμ άουτ και η αντίδραση ήταν άμεση. Με σωστά δομημένες επιθέσεις μετά τη διακοπή, οι «ερυθρόλευκοι» ανέκτησαν το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 42-36, έχοντας τον Βαγγέλη Μπουζούλα σε εξαιρετική βραδιά με 13 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (52-41, 24’) με δύο βολές του Καζιάνη. Ο Ιωάννου προσπάθησε να κρατήσει την ΑΕΚ κοντά στο σκορ, μειώνοντας στους επτά (52-45, 25’), όμως οι Πειραιώτες διατηρούσαν τον έλεγχο και έφτασαν ξανά στο +10 (55-45, 27’). Ο Λευτέρης Καλογήρου κάλεσε τάιμ άουτ βλέποντας την ομάδα του να δυσκολεύεται επιθετικά, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 59-51.

Με το ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ο Ολυμπιακός ανέβασε τη διαφορά στους 12 (65-53, 33’), δείχνοντας έτοιμος να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη. Η ΑΕΚ αντέδρασε και μείωσε στους πέντε με τον Φύτρο, όμως το παιχνίδι άλλαξε εκ νέου ισορροπία όταν ο Μπουζούλας αποχώρησε με πέμπτο φάουλ, έχοντας μέχρι εκείνο το σημείο 21 πόντους και όντας ο κορυφαίος της αναμέτρησης. Παρά την απουσία του, ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις από άλλους πρωταγωνιστές. Ο Νόττας με το πρώτο του καλάθι, τρίποντο, ο Γκίκας και ο Χιαδεμένος επίσης από την περιφέρεια εκτόξευσαν γρήγορα τη διαφορά στους 13 πόντους, δύο λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά το αποτέλεσμα.

Το τελικό 77-66 βρήκε τον Ολυμπιακό νικητή σε ένα παιχνίδι με ένταση και ποιότητα, όπου η αμυντική συνέπεια και οι σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των Πειραιωτών.

Διαιτητές: Παναγιώτης-Δώνης-Βογιάκης.

.

Δεκάλεπτα: 23-25, 42-36, 59-51, 77-66.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παντελάκης): Νόττας 3 (1), Κουμπούλης 1, Νικολάου 12 (2), Χαϊδεμένος 15 (1), Καζιάνης 5, Μαλάκος 2, Γκίκας 10, Μπουζούλας 21, Τουρής 8.

ΑΕΚ (Καλογήρου): Ιωάννου 13 (1), Πουρνάρας 13 (1), Κωνσταντίνου 2, Φύτρος 15 (2), Γκριτζάλης, Γεωργόπουλος 8 (2), Μπιλιώνης 10, Παπαθεοδώρου, Τζελέπης 3 (1), Βανδώρος 2.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



