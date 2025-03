Φλέγεται η Τουρκία για Ιμάμογλου: Νύχτες ταραχών, χιλιάδες στους δρόμους, απόψε η απόφαση

Σε αναβρασμό βρίσκεται η Τουρκία για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς η σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου έχει προκαλέσει μαζικά κύματα διαμαρτυριών σε ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι στιγμής, έχουν σημειωθεί διαδηλώσεις σε τουλάχιστον 55 από τις 81 επαρχίες, με την κυβέρνηση να προχωρά σε 343 συλλήψεις για «διατάραξη της δημόσιας τάξης».

22:10 An itibariyle Akdeniz Üniversitesinde polis, öğrencilere tazyikli su ile mudahale ediyor. pic.twitter.com/bX2le9TxbG — ismail (@ismailkoceroglu) March 21, 2025

Ο Ιμάμογλου, που συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο σπίτι του, αναμένεται να ανακριθεί εκ νέου από την αστυνομία για την κατηγορία «υποστήριξης τρομοκρατικής οργάνωσης», ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον γενικό εισαγγελέα Κωνσταντινούπολης και πιθανόν στο δικαστήριο για την απόφαση περί προφυλάκισης. Ο ίδιος έχει απορρίψει όλες τις κατηγορίες, που αφορούν μεταξύ άλλων και διαφθορά, ενώ ο δικηγόρος του έκανε λόγο για «εξοντωτική» ανάκριση διάρκειας έξι ωρών και έγγραφο 121 σελίδων.

Turkey: Opposition says 300.000 people on the streets now in support of Istanbul’s mayor, Ekrem Imamoglu Protests today in other 45 cities. pic.twitter.com/LkMUwAzpRG — AlexandruC4 (@AlexandruC4) March 21, 2025

Η αντίδραση του κόσμου είναι εκρηκτική: στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του CHP Οζγκούρ Οζέλ, συγκεντρώθηκαν πάνω από 300.000 άνθρωποι έξω από το δημαρχείο, παρά τα οδοφράγματα της αστυνομίας. Με συνθήματα όπως «Μη σιωπάς, θα έρθει και η δική σου σειρά» και «Δίκαιο, Νόμος, Δικαιοσύνη», οι διαδηλωτές δείχνουν την έντονη αντίδρασή τους απέναντι στην κυβέρνηση Ερντογάν, που επιμένει να μιλά για «τρομοκρατία του δρόμου».

#BREAKING #URGENT 🚨🚨🚨🚨🚨 Police and protestors continue to clash in Istanbul, Turkey. Police are using water cannons on peaceful protesters. pic.twitter.com/fnUr2fF1x9 — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) March 21, 2025

Στην Άγκυρα και τη Σμύρνη, οι δυνάμεις καταστολής έκαναν χρήση αύρας νερού, χημικών και σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν τα πλήθη, ενώ οι συλλήψεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Παρά την κυβερνητική απειλή για μηδενική ανοχή, η αντιπολίτευση κάλεσε εκ νέου τον λαό σε διαμαρτυρία, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση του Ιμάμογλου και την παραίτηση της κυβέρνησης.

🟡NOW: Police cracked down hard in Istanbul as protesters attempted to storm the heavily barricaded Taksim Square. Protesters repeatedly pushed against police lines but were met with relentless tear gas barrages. pic.twitter.com/CToprfjQbd — red. (@redstreamnet) March 21, 2025

Η πολιτική κρίση βαθαίνει, καθώς η Τουρκία δείχνει να εισέρχεται σε μια νέα φάση έντασης, με επίκεντρο έναν από τους βασικούς αντιπάλους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye, sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Sokak terörüne de teslim edilmeyecektir.” pic.twitter.com/iT0re24KXt — Mehmet Ardıç 🇹🇷 (@MehmetArdic_) March 21, 2025

Διαβάστε επίσης

Πάτρα- Υπόθεση Γυμναστή: «Αυτόκλητοι εισαγγελείς, ανώνυμοι καταγγέλλοντες και βιομηχανία ΕΔΕ»

Αχαΐα: Κατέρρευσε γνωστός επιχειρηματίας μέσα στην επιχείρησή του

«Με 20.000 είναι καλά;»: Αποκαλυπτικοί διάλογοι στο κύκλωμα-μαμούθ της Πολεοδομίας Ρόδου

Στο χείλος της έκρηξης η Τουρκία: Στο εδώλιο ο Ιμάμογλου, στους δρόμους 300.000 διαδηλωτές BINTEO

Νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας σε βρέφος: «Συναγερμός» για μκρόβιο από Αχαγιά, προσοχή στην ατομική υγιεινή

Αντιδράσεις για το παράπλευρο δίκτυο της Πατρών-Πύργου: Δρόμοι περνούν από τα μπαλκόνια

Ο θρυλικός “Big George” Φόρμαν έριξε την τελευταία του γροθιά – «Έφυγε» από τη ζωή στα 76 του

Φορολογικές ανάσες στο προσκήνιο: Προς μείωση φόρων για μεσαία εισοδήματα μέσα στο 2025

Καιρός: Ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο, πότε έρχονται λασποβροχές, πώς θα περάσουμε την 25η Μαρτίου – Η πρόγνωση για την Πάτρα

«Να γίνει επανεξέταση, αλλά να γίνει σωστά»: Η Ειρήνη Μουρτζούκου «σπάει τη σιωπή» και μιλά για την Πισπιρίγκου

Σε πλήρη λειτουργία το Χίθροου μετά το μπλακ άουτ: Χάος για χιλιάδες επιβάτες, ερωτήματα για την ασφάλεια των υποδομών

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News