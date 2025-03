Ο θρυλικός “Big George” Φόρμαν έριξε την τελευταία του γροθιά – «Έφυγε» από τη ζωή στα 76 του

Ένας από τους αληθινούς μύθους της παγκόσμιας πυγμαχίας, ο Τζορτζ Φόρμαν, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσα από ανάρτηση στο Instagram. Ο «Big George», όπως τον αποκαλούσαν, υπήρξε δις παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών και ολυμπιονίκης, με μια καριέρα που ισορροπούσε ανάμεσα στη σκληρότητα του ριγκ και τη στοχαστικότητα της πίστης.

Το όνομά του χαράχτηκε ανεξίτηλα στην ιστορία του αθλήματος, ιδιαίτερα μετά την ιστορική του ήττα από τον Μοχάμεντ Αλί στον αξέχαστο αγώνα «Rumble in the Jungle» το 1974, στην Κινσάσα. Ήταν ένας αγώνας που παρακολούθησαν 100.000 θεατές και παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς στην παγκόσμια αθλητική ιστορία, όχι μόνο για τη δύναμη αλλά και για τη στρατηγική που ξεδίπλωσε ο Αλί απέναντι στο σφοδρό σφυροκόπημα του Φόρμαν.

George Foreman, one of the most influential and recognizable boxers of all time, died Friday, his family announced on his social media account. He was 76.

