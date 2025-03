Στο χείλος της έκρηξης η Τουρκία: Στο εδώλιο ο Ιμάμογλου, στους δρόμους 300.000 διαδηλωτές BINTEO

Σε κατάσταση απόλυτου αναβρασμού βρίσκεται η Τουρκία, με την Κωνσταντινούπολη και άλλες μεγάλες πόλεις να θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, έπειτα από τη σύλληψη του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου. Οι ογκώδεις διαδηλώσεις που ξέσπασαν, εντάθηκαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τον απολογισμό να δείχνει ήδη μια χώρα βαθιά διχασμένη.

Το βράδυ της Παρασκευής (21 Μαρτίου), σύμφωνα με την αντιπολίτευση, 300.000 άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης σε μια επίδειξη λαϊκής αγανάκτησης. Το πλήθος δεν πτοήθηκε ούτε από τις πλαστικές σφαίρες που χρησιμοποίησε η αστυνομία, ούτε από τα εκρηκτικά επεισόδια που σημειώθηκαν σε Σμύρνη και Άγκυρα, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν με νερό υπό πίεση και εκτεταμένες επιχειρήσεις καταστολής.

Tens of thousands have taken to streets in Istanbul tonight to protest against the arrest of Istanbul Mayor and Turkey’s main opposition leader Ekrem Imamoğlu

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι επρόκειτο να μεταφερθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή το βράδυ του Σαββάτου (22 Μαρτίου) στις 21:00 τοπική ώρα. Εκεί θα κριθεί το ενδεχόμενο προφυλάκισής του.

Κατά την ολοκλήρωση της 5,5 ωρών κατάθεσής του, ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί διαφθοράς και ενίσχυσης τρομοκρατικής οργάνωσης. «Απορρίπτω όλους τους ισχυρισμούς. Πρόκειται για πολιτική στοχοποίηση και προσπάθεια να φορτωθούν πάνω μου ανύπαρκτα εγκλήματα», φέρεται να δήλωσε σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ιμάμογλου, μία από τις ισχυρότερες φυσιογνωμίες της αντιπολίτευσης και εν δυνάμει αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές, κλήθηκε να απαντήσει σε δεκάδες ερωτήματα που σχετίζονται με δημόσιους διαγωνισμούς του δήμου Κωνσταντινούπολης. Συνελήφθη την Τετάρτη (19/03) με τις κατηγορίες περί διαφθοράς και σύνδεσης με την τρομοκρατία —κατηγορίες που χαρακτηρίζονται «κατασκευασμένες» από την αντιπολίτευση.

It’s going down right now on the streets of Istanbul as 1000’s of students face off with Erdogan’s attack dogs. This is how we resist fascism. Solidarity with the Turkish students. pic.twitter.com/pkvPTgsGzV

— GhostofDurruti (@DurrutiRiot) March 21, 2025