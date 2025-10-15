Φλωρεντία: Η πόλη της Αναγέννησης, τι να δείτε

Η σημερινή μας επιλογή είναι η Φλωρεντία που είναι η γενέτειρα της Αναγέννησης, η καρδιά της Τοσκάνης, και η πρώτη πρωτεύουσα της Ιταλίας όταν ενοποιήθηκε ως κράτος.

Η Φλωρεντία θεωρείται από πολλούς η ομορφότερη ιταλική πόλη, και ο λόγος είναι σαφής. Η πολυετής διακυβέρνηση από τον ισχυρό οίκο των Μεδίκων έφερε σε αυτή την ειδυλλιακή πόλη του ιταλικού βορρά τα σπουδαιότερα έργα τέχνης που δημιούργησε ποτέ η ανθρωπότητα.

Τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της αναγεννησιακής τέχνης βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την ιδιαίτερη πατρίδα του Γαλιλαίου, του Μιχαήλ Αγγελου, του Τζιότο και του Δάντη. Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι ένα σημαντικό και καθοριστικό κομμάτι της σύγχρονης τέχνης, της επιστήμης, της οικονομίας, καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέχρι και σήμερα, γεννήθηκε στη Φλωρεντία.

Τα αξιοθέατα

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η Φλωρεντία είναι ένα ανοιχτό μουσείο. Η πόλη που έδωσε σάρκα και οστά στις ιδέες και στις αξίες της Αναγέννησης έχει μια πλούσια ιστορία, η οποία παραμένει εμφανής μέχρι σήμερα σε κάθε στενό, πλατεία, γέφυρα και palazzo της πρωτεύουσας της Τοσκάνης. Η τεράστια οικονομική δύναμη της οικογένειας των Μεδίκων, που διψούσαν για τέχνη και επιδίωκαν να επιδείξουν παγκοσμίως τι μπορούσε να «δημιουργήσει» ο αδιαπραγμάτευτος πλούτος τους.

Αν και η Φλωρεντία δεν είναι μια οικονομική πόλη, υπάρχουν αρκετά μυστικά για να την επισκεφθεί κανείς χωρίς υπερβολικές δαπάνες, απολαμβάνοντας κάθε πτυχή της ακαταμάχητης γοητείας της.

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο μουσεία στη Φλωρεντία που δύσκολα μπορεί να παραλείψει κανείς, αν και το κόστος εισιτηρίου είναι υψηλό. Στην περίφημη γκαλερί Uffizi, το πιο διάσημο μουσείο της πόλης και, πιθανότατα, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο, και στη μικρότερη σε έκταση Gallerie della Accademia, το κόστος εισιτηρίου είναι 28 ευρώ για κάθε ενήλικα.

Το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μουσείο στη Φλωρεντία είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καλλιτεχνικά ιδρύματα της Ιταλίας, χάρη στον υπέροχο Δαβίδ, το διάσημο γλυπτό του Μιχαήλ Άγγελου, που βρίσκεται εδώ από το 1873. Για μια ακόμα εμπειρία ζωντανής ιστορίας, με δωρεάν είσοδο, επισκεφθείτε το Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, το παλαιότερο φαρμακείο στον κόσμο.

