Φλωρίδης για Τσίπρα: Στο βιβλίο του λοιδορεί όποιους είχε μαζί του

O υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην πολιτική σκηνή, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος από των πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σχολίασε «εμφύλιος στην Αριστέρα”.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ την Τετάρτη 19/11/2025 ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «μιλάει απαξιωτικά, κατά την άποψή μου αισχρά για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν για ανθρώπους που τους είχε υπερυπουργούς, όπως για παράδειγμα τον κ. Λαφαζάνη που είχε 10 υπουργεία, λέει ότι ήταν μια γελοία ιστορία (…)».

«Θέλει να μας πει ότι “είχα μια ομάδα ανίκανων, γραφικών, απίθανων και εγώ ήμουν ο “κάτσε καλά” παίκτης. Ο Αλέξης Τσίπας ήταν “τόσο μεγάλο το κεφάλαιο αυτών” που όποιους πήρε μαζί του, σήμερα τους λοιδορεί».

Και προσέθεσε: «Θυμίζω ότι ιστορικά οι πιο σκληροί εμφύλιοι είναι αυτοί που συμβαίνουν στον χώρο της Αριστεράς. Αυτό που κάνει ο Τσίπρας στην προσπάθειά του να απαλλαγεί από το παρελθόν που ρήμαξε την Ελλάδα είναι να συντρίψει το παρελθόν του με τη δική του αλήθεια, όχι την αλήθεια», πρόσθεσε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Όπως τόνισε ο ίδιος: «Όταν εμφανιστεί κανονικά (σ.σ. ο Αλέξης Τσίπρας) εκεί να δείτε τι πλακωμός θα γίνει. Και τότε θα φανεί ότι ο χώρος αυτός δεν έχει καμία πρόταση για την Ελλάδα και καμία εναλλακτική απέναντι στον Μητσοτάκη».

Μιλώντας, τέλος, για τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής, ο Γιώργος Φλωρίδης εξήγησε ότι «αυστηροποιούμε το πλαίσιο εφαρμογής ότι η καταδίκη δεν μπορεί να ανασταλεί και η έφεση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα».

«Παράλληλα, η κατοχή πιστολιών εξομοιώνεται με καλάσνικοφ και γίνεται κακούργημα. Αυτό σημαίνει ότι αν σε πιάσουν να έχεις πιστόλια τότε θα κατηγορηθείς για κακούργημα, αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα. Τι σου δίνουμε ως ευκαιρία; Αν το δώσεις πριν ασκηθεί δίωξη μπορεί να τη γλυτώσεις».

