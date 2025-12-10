Φλόριντα: Διθέσιο αεροσκάφος συνετρίβει πάνω σε ΙΧ

Ένα άτομο τραυματίστηκε σε ένα συγκλονιστικό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου σε λεωφόρο της Φλόριντα, όταν ένα μικρό αεροπλάνο κατέληξε πάνω σε διερχόμενο όχημα. Το διθέσιο αεροσκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη, αναγκάζοντας τον πιλότο να επιχειρήσει άμεση προσγείωση. Καθώς όμως έχανε ύψος, χτύπησε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 57χρονη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσαν τόσο κλιμάκιο της αστυνομίας όσο και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Brevard διακόπτοντας προσωρινά την κίνηση σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ώστε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στα τρία άτομα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) θα ηγηθεί της έρευνας για το δυστύχημα, ενώ η Αστυνομία θα διερευνήσει το τροχαίο ατύχημα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα.

Μετά το περιστατικό, ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου κοντά στον δείκτη των 201 μιλίων έκλεισε για την κυκλοφορία, ενώ οι υπηρεσίες εκκένωσαν το σημείο και ξεκίνησαν την έρευνά τους. Ο δρόμος τελικά καθαρίστηκε με λίγες ώρες καθυστέρηση, περίπου στις 9 π.μ., σύμφωνα με το Fox 13 News.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



