Φλόριντα: Δύτες ανακάλυψαν «χαμένο θησαυρό» 1 εκατ. δολαρίων ΒΙΝΤΕΟ

Κυνηγοί θησαυρού βρήκαν πάνω από 1.000 νομίσματα από τον ισπανικό στόλο του 1715, βυθισμένο σε τυφώνα.

03 Οκτ. 2025 8:52
Pelop News

Στην «ακτή του θησαυρού» της Φλόριντα, μια ομάδα δυτών από την εταιρεία διάσωσης ναυαγίων 1715 Fleet-Queens Jewels LLC ανακάλυψε ένα φορτίο χαμένων ισπανικών θησαυρών, αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Περισσότερα από 1.000 χρυσά και ασημένια νομίσματα, τα οποία κόπηκαν σε περιοχές των σημερινών Βολιβίας, Μεξικού και Περού, βρέθηκαν στα ανοιχτά της Φλόριντα, στον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο θησαυρός μεταφερόταν πίσω στην Ισπανία το 1715, όταν ένας τυφώνας κατέστρεψε τα πλοία του στόλου στις 31 Ιουλίου, ρίχνοντας τα πολύτιμα φορτία στη θάλασσα, σύμφωνα με την 1715 Fleet Society.

Η εταιρεία διάσωσης σημειώνει πως πολλά από τα νομίσματα διατηρούν εμφανείς ημερομηνίες και σήματα κοπής, παρέχοντας σημαντικά στοιχεία για ιστορικούς και συλλέκτες. «Κάθε νόμισμα είναι ένα κομμάτι ιστορίας, ένας απτός σύνδεσμος με τους ανθρώπους της χρυσής εποχής της ισπανικής αυτοκρατορίας», δήλωσε ο Sal Guttuso, διευθυντής επιχειρήσεων της εταιρείας. «Η ανάκτηση 1.000 νομισμάτων σε μία μόνο επιχείρηση είναι σπάνια και εξαιρετική».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόριντα, οι θησαυροί που εντοπίζονται σε κρατικά ύδατα ανήκουν στο κράτος, αν και οι ανασκαφείς μπορούν να αποκτήσουν άδεια για ανάκτηση, με περίπου το 20% των αντικειμένων να παρακρατείται για ερευνητικούς ή δημόσιους σκοπούς.
